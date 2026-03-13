Buzoianu a spus că speră ca, în următoarele două săptămâni, după o negociere între Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor, să fie definitivat proiectul cu privire la bugetul AFM.

Negocieri între Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor

„În momentul de față avem bugetul, care va fi dezbătut săptămâna viitoare în Parlament, ne vom duce și vom susține acest buget. După aprobarea bugetului vom începe la Ministerul Mediului o negociere cu Ministerul Finanțelor, să vedem exact care este suma maximală care va putea să fie aprobată pentru AFM. Iar eu sper ca, în următoarele maxim două săptămâni, să avem inclusiv proiectul pentru bugetul AFM. Dacă bugetul AFM va fi un buget care să treacă, să zicem, de 2 miliarde, există posibilitatea să poată să fie introduse mai multe tipuri de proiecte, dar va trebui să vedem care este limita maximală care poate să fie suportată, inclusiv să ne atingem ținta de deficit și, în același timp, să putem să avem și bugetul de la AFM”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

Conform acesteia, vor putea fi alocate fonduri din bugetul AFM și pentru alte proiecte, dacă vor fi suficiente, însă prioritare sunt cele începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și mutate la AFM.

Proiectele din PNRR și programul apă-canal, prioritare

„Noi avem mai multe scenarii pe care le-am cerut. Prioritar pentru noi va fi anul acesta să finalizăm proiectele din PNRR care au fost mutate pe AFN, cele 500 de proiecte care sunt astăzi cu lucrările începute, este esențial să fie finalizate și să fie, cât de cât, până la finalul anului, puse pe o traiectorie clară. Apoi, Ministerul Mediului ne dorim să lansăm încă un program pentru apă-canal, pentru că avem procedura de infringement și, în continuare, în anul 2026 există enorm de multe comunități care nu au apă și canalizare, deci este necesar să facem și acest proiect.

Dacă vor fi bani suplimentari față de aceste două priorități, vom împărți după aceea banii pentru restul de proiecte”, a declarat ministrul Diana Buzoianu.