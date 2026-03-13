Ministerul Apărării Naţionale anunţă că ţinte aerine au fost detectate în zona Chilia Veche din Tulcea. Este posibil ca resturi de dronă să fi căzut şi pe teritoriul României, arată sursa citată.

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10:00, ţinte aeriene la nord de judeţul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove). Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea şi monitorizarea spaţiului aerian. La ora 10:05 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-Alert, pentru zona vizată”, au precizat reprezentanţii MApN.

Ei au menţionat că „din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut şi pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”.

Astfel, echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a începe o operaţiune de căutare.

„Pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Autoritățile le-au transmis tulcenilor că există riscul ca obiecte să cadă din spațiul aerian și le-au recomandat să rămână calmi și să se adăpostească imediat.

Cei care au la dispoziție beciuri sau adăposturi de protecție civilă au fost îndemnați să le folosească. Pentru cei care nu dispun de astfel de spații, mesajul este clar: stați în interiorul locuinței, departe de geamuri și de pereții exteriori.