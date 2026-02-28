Neil Sedaka, cântăreţul şi compozitorul a zeci de hituri din anii ’60 şi ’70, a murit la vârsta de 86 de ani

Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Neil Sedaka, cântăreţ şi compozitor de succes, artist de top în primii ani ai rock ‘n’ roll-ului, cu un al doilea val de popularitate în anii 1970, a murit, anunţă CNN, potrivit News.ro.

autor
Cristian Matei

Sedaka, ale cărui hituri includ „Breaking Up Is Hard to Do” şi „Laughter in the Rain”, a murit vineri, la vârsta de 86 de ani.

„Familia noastră este devastată de dispariţia bruscă a iubitului nostru soţ, tată şi bunic, Neil Sedaka”, a transmis familia sa într-un comunicat.

„O adevărată legendă a rock and roll-ului, o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni, dar, mai presus de toate, cel puţin pentru noi, cei care am avut norocul să-l cunoaştem, un om extraordinar care ne va lipsi profund”, este mesajul familiei.

Nu au fost oferite alte detalii privind decesul său.

 Sedaka a colaborat cu textierul şi vecinul său din copilărie, Howard Greenfield, la piese care reflectau inocenţa adolescenţei din perioada post-Elvis şi pre-Beatles, de la sfârşitul anilor 1950 şi începutul anilor 1960, inclusiv „Happy Birthday Sweet Sixteen”, „Calendar Girl” şi „Oh! Carol”, un cântec dedicat iubitei sale din liceu, Carole King.

După o lungă perioadă de declin, a revenit în prim-plan cu hituri precum „Laughter in the Rain” şi „Bad Blood”. Versiunea interpretată de duo-ul Captain & Tennille a piesei sale „Love Will Keep Us Together” a ajuns pe primul loc în topuri în 1975.

Scund, brunet, cu un zâmbet larg şi o voce înaltă, era absolvent al Juilliard, născut în Brooklyn, fiu al unui taximetrist evreu, care a început să cânte încă din adolescenţă şi a continuat timp de decenii.

Sedaka a susţinut în continuare zeci de concerte pe an chiar şi după ce a trecut de 80 de ani. 

Sursa: News.ro

Etichete: decese, cantaret, muzica,

Dată publicare:

