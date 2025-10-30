Monica Anghel, fotografiată pe patul de spital. Prima declarație a cântăreței

Monica Anghel a dezvăluit că a ajuns la spital și a publicat joi o fotografie cu ea pe patul de spital, stârnind îngrijorare.

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica în descrierea fotografiei.

În luna august, artista a suferit intervenție chirurgicală oftalmologică.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a transmis Monica Anghel pe internet.

Monica Anghel a slăbit în ultimii ani 40 de kilograme și a avut parte de o transformare spectaculoasă. În urmă cu ceva timp, interpreta a dezvăluit că a avut o problemă medicală și a fost nevoită să scape de kilogramele în plus.

