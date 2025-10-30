Monica Anghel, fotografiată pe patul de spital. Prima declarație a cântăreței

Stiri actuale
30-10-2025 | 14:59
monica anghel

Monica Anghel a dezvăluit că a ajuns la spital și a publicat joi o fotografie cu ea pe patul de spital, stârnind îngrijorare.

autor
Stirileprotv

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica în descrierea fotografiei.

În luna august, artista a suferit intervenție chirurgicală oftalmologică.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a transmis Monica Anghel pe internet.

Monica Anghel a slăbit în ultimii ani 40 de kilograme și a avut parte de o transformare spectaculoasă. În urmă cu ceva timp, interpreta a dezvăluit că a avut o problemă medicală și a fost nevoită să scape de kilogramele în plus.

Citește și
vot diaspora
Măsuri pentru alegerile locale din 7 decembrie. Proiect pilot în Capitală pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Sursa: StirilePROTV

Etichete: spital, monica anghel,

Dată publicare: 30-10-2025 14:52

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Măsuri pentru alegerile locale din 7 decembrie. Proiect pilot în Capitală pentru alegătorii cu dizabilități de vedere
Stiri actuale
Măsuri pentru alegerile locale din 7 decembrie. Proiect pilot în Capitală pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Guvernul a aprobat măsuri pentru alegerile din 7 decembrie. AEP lansează un proiect pilot pentru nevăzători, iar indemnizațiile personalului se mențin.

Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii
Stiri actuale
Controale ANPC la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Ce au găsit inspectorii

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime.

Studiu Salvați Copiii: Părinții plecați la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria copiilor lor
Stiri actuale
Studiu Salvați Copiii: Părinții plecați la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria copiilor lor

Mai mult de jumătate dintre părinţii plecaţi la muncă în străinătate lipsesc o treime din copilăria fiilor şi fiicelor lor, iar perioadele în care copiii nu îşi au alături părinţii sunt, în general, vârsta educaţiei primare mici şi cea a preadolescenţei.

Recomandări
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”
Stiri actuale
Surpriză. Horațiu Potra a anunțat că se predă autorităților din România: ”Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund”

După ce a fugit în Dubai, unde a fost și prins, mercenarul Horațiu Potra a transmis prin avocații săi că a decis să se predea autorităților din România, ”pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Sper să transfere experienţa acumulată şi în plan guvernamental”

Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit noului vicepremier, Oana Gheorghiu, şi a spus că speră ca aceasta să îşi folosească experienţa şi în plan guvernamental, în domeniile reformei, digitalizării şi debirocratizării.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28