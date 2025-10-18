Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan

18-10-2025 | 13:46
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.

”Aşa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Mujahid, precizând că echipa afgană este condusă de ministrul Apărării, Mullah Muhammad Yaqoob. O delegaţie pakistaneză se afla deja de vineri în capitala Qatarului, urmând să fie completată de oficiali de rang înalt, potrivit unor surse guvernamentale şi de securitate, anunță Reuters.

Guvernul de la Islamabad nu a confirmat oficial participarea la discuţii, iar ministerele Apărării şi de Externe nu au oferit comentarii.

Negocierile au loc în contextul extinderii armistiţiului de 48 de ore convenit vineri, după o săptămână de lupte care au provocat zeci de morţi şi sute de răniţi – cel mai grav val de violenţe între cele două ţări din Asia de Sud de la preluarea puterii de către talibani, în 2021.

Confruntările, care au inclus şi lovituri aeriene pakistaneze de-a lungul frontierei de 2.600 km, au fost declanşate de solicitarea Islamabadului ca regimul taliban să controleze grupările militante despre care Pakistanul afirmă că îşi au bazele în Afganistan.

Vineri, un atentat sinucigaş în apropierea graniţei a ucis şapte soldaţi pakistanezi şi a rănit alţi 13.

”Regimul afgan trebuie să oprească grupările care folosesc teritoriul afgan pentru a comite atacuri odioase în Pakistan”, a declarat sâmbătă şeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, conform News.ro.

Guvernul afgan a acuzat însă Pakistanul că a efectuat noi lovituri aeriene pe teritoriul Afganistanului la doar câteva ore după extinderea armistiţiului. Mujahid a condamnat atacurile, afirmând că Kabul îşi rezervă dreptul de a răspunde, dar că luptătorilor afgani li s-a ordonat să nu riposteze pentru a proteja integritatea echipei de negociere.

Armata pakistaneză nu a comentat acuzaţiile privind raidurile aeriene.

Sursa: News.ro

