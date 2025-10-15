Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război

Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un conflict mai amplu, transmite CNN.

Luptele au urmat atacurilor din capitala afgană Kabul şi din provincia de frontieră Paktika, de joia trecută, pe care talibanii le-au atribuit Pakistanului, deşi Islamabadul nu a recunoscut oficial atacurile.

Ultima escaladare a coincis cu o vizită istorică a ministrului de externe taliban Amir Khan Muttaqi în India, rivalul Pakistanului, ceea ce a stârnit îngrijorarea la Islamabad.

Experţii avertizează că aceste ultime atacuri ar putea semnala o nouă eră de instabilitate pentru cele două ţări vecine, care au menţinut relaţii stabile şi strategice de ani de zile, în ciuda frecventelor ciocniri de-a lungul frontierei disputate.

Cea mai gravă escaladare din ultimii ani

Talibanii au acuzat Pakistanul că a efectuat un atac ”fără precedent, violent şi condamnabil” asupra unor ţinte din Kabul şi Patika joi seara.

Islamabadul nu şi-a asumat oficial responsabilitatea pentru atacuri, însă, în cadrul unei conferinţe de presă vineri, generalul-locotenent Ahmed Sharif Chaudhry, un oficial militar pakistanez, a declarat că există ”dovezi” că ”Afganistanul este folosit ca bază de operaţiuni pentru desfăşurarea de acte de terorism în Pakistan”.

Pakistanul acuză de mult timp Kabulul că adăposteşte gruparea militantă talibanii pakistanezi (cunoscută sub numele de TTP), ceea ce talibanii afgani neagă. Pakistanul s-a confruntat cu o intensificare a violenţelor islamiste de când talibanii au cucerit Kabulul în 2021, încurajând grupările militante.

Sâmbătă seară, talibanii au lansat ceea ce au numit atacuri de represalii împotriva forţelor pakistaneze în diferite zone din apropierea provinciilor de frontieră Kunar şi Nangarhar.

Pakistanul a răspuns la atac, pe care l-a calificat drept ”neprovocat”, prin efectuarea de lovituri şi raiduri fizice împotriva taberelor şi posturilor talibanilor, precum şi a facilităţilor de antrenament terorist şi a reţelelor de sprijin din Afganistan, potrivit unei declaraţii a armatei.

Talibanii au declarat că au oprit operaţiunea militară în jurul miezului nopţii, în urma medierii din partea Qatarului şi Arabiei Saudite.

Ambele ţări au revendicat un număr de victime mai mare decât cel recunoscut de vecinul lor. Pakistanul a afirmat că a ucis peste 200 de talibani şi militanţi, o cifră mult superioară celor nouă victime revendicate de talibani.

Talibanii, între timp, au declarat că au ucis 58 de soldaţi pakistanezi – mai mult decât dublul celor 23 de victime revendicate de Pakistan – potrivit lui Mujahid.

CNN nu a verificat în mod independent aceste cifre privind numărul victimelor.

O istorie lungă şi complicată

Pakistanul şi Afganistanul au o istorie lungă şi complicată şi au fost implicate în ciocniri frecvente de-a lungul frontierei montane disputate de 1.600 de mile, cunoscută sub numele de ”Linia Durand”.

Pakistanul a fost unul dintre principalii susţinători ai talibanilor în timpul insurgenţei acestora împotriva guvernului afgan la începutul anilor 2000.

Cele două ţări sunt, de asemenea, parteneri comerciali importanţi şi au legături puternice între popoare. Pakistanul a găzduit milioane de refugiaţi afgani de-a lungul deceniilor de război, deşi în ultimii ani a luat măsuri pentru a-i expulza pe mulţi dintre ei, invocând riscul terorismului.

Însă relaţiile dintre Afganistan şi Pakistan s-au deteriorat pe fondul intensificării violenţelor militante împotriva Pakistanului.

TTP a reapărut ca una dintre cele mai mari ameninţări la adresa securităţii naţionale a ţării, efectuând 600 de atacuri împotriva forţelor pakistaneze în ultimul an, potrivit unui raport recent al organizaţiei independente non-profit Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

În urma atacurilor de sâmbătă, armata pakistaneză a declarat că, deşi Pakistanul preferă diplomaţia, ”nu va tolera utilizarea perfidă a teritoriului afgan pentru terorism împotriva Pakistanului”.

Pakistanul a declarat duminică că a închis cele două principale puncte de trecere a frontierei cu Afganistanul.

Factorul India

Armata pakistaneză a remarcat că ”provocarea gravă” a avut loc în timpul unei recente vizite a ministrului de externe al talibanilor în India, principalul rival regional al Pakistanului. Cele două ţări au purtat recent un scurt conflict la începutul acestui an.

Talibanii şi India nu au ascuns legăturile strânse dintre ei vineri, când New Delhi a declarat că va redeschide ambasada din Kabul, calificând vizita lui Muttaqi drept ”un pas important în consolidarea relaţiilor şi afirmarea prieteniei durabile” dintre cele două ţări.

Islamabad şi New Delhi ”s-au luptat sângeros pentru influenţă în Afganistan timp de decenii”, a declarat pentru CNN Antoine Levesque, cercetător principal pentru apărare, strategie şi diplomaţie în Asia de Sud şi Centrală la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice.

Levesque a afirmat că vizita talibanilor în India a reprezentat o ”schimbare radicală” pentru relaţiile dintre India şi talibani, ”creând un sentiment de insecuritate pentru Pakistan atât la graniţa de est, cât şi la cea de vest”.

Pakistanul a considerat mult timp că relaţiile bune cu Afganistanul sunt esenţiale pentru a contrabalansa India, motiv pentru care a continuat să sprijine în secret talibanii atunci când aceştia nu erau la putere, în ciuda sprijinului aparent acordat războiului împotriva terorismului dus de SUA şi NATO, a declarat Pearl Pandya, analist senior pentru Asia de Sud la ACLED.

”Cu toate acestea, se pare că acest calcul nu a dat roade”, a spus Pandya.

Cum au reacţionat alte ţări?

Qatar, Arabia Saudită, China şi Rusia au cerut toate o dezescaladare a conflictului.

Qatar şi-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la „posibilele repercusiuni asupra securităţii şi stabilităţii regiunii” într-o declaraţie postată pe X. Arabia Saudită, care a semnat recent un pact de apărare cu Pakistanul, a cerut, de asemenea, ”reţinere şi dialog”.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni că ”speră sincer ca ambele ţări să se concentreze asupra perspectivei de ansamblu ... şi să-şi rezolve preocupările prin dialog şi consultări”. Rusia a făcut, de asemenea, apel la o rezolvare „prin mijloace diplomatice”.

Luptele au atras şi atenţia lui Trump, care s-a oferit să medieze pacea.

”Am auzit că acum are loc un război între Pakistan şi Afganistan”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta duminică spre Israel pentru a semna acordul de încetare a războiului din Gaza.

”Sunt bun la rezolvarea războaielor, sunt bun la instaurarea păcii”, a spus Trump.

Ce va însemna acest lucru pentru relaţiile viitoare?

Deşi violenţele s-au calmat pentru moment, ambele ţări semnalând că doresc o dezescaladare, recentele atacuri ar putea marca începutul unei noi ere de instabilitate pentru vecinii din regiune.

”În trecut, episoadele ciclice de tensiuni armate s-au atenuat de obicei odată ce ambele părţi şi-au exprimat punctul de vedere”, a spus Levesque, adăugând că liderii Pakistanului consideră că ţara lor este un ”furnizor de stabilitate pentru regiune”.

Deşi Islamabadul nu şi-a asumat responsabilitatea directă pentru atacurile aeriene din Kabul, ”un astfel de atac ar depăşi limita în relaţiile dintre cele două ţări”, a spus Pandya.

Ultimele atacuri aeriene asupra Kabulului efectuate de o putere străină au avut loc în 2022, când SUA l-au ucis pe liderul Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, potrivit datelor ACLED, a spus Pandya.

