Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace
Negociatorul şef al Kievului, Rustem Umerov, a anunţat duminică că trimişii ucraineni se vor întâlni din nou cu partea americană la Miami, unde se află de vineri pentru discuţii privind o posibilă soluţionare de conflictului din Ucraina.
"A treia zi de lucru. Astăzi, alături de şeful statului major al forţelor armate Andrii Gnatov, vom avea o nouă reuniune cu partea americană", a postat Umerov pe Telegram, relatează AFP, Reuters şi EFE.
"Lucrăm constructiv şi substanţial. Sperăm să continuăm să facem progrese şi să obţinem rezultate practice", a adăugat el
Între timp, trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a purtat sâmbătă la Miami discuţii cu reprezentanţii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care urmau să continue duminică.