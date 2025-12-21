Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace

21-12-2025 | 20:42
Rustem Umerov
Getty

Negociatorul şef al Kievului, Rustem Umerov, a anunţat duminică că trimişii ucraineni se vor întâlni din nou cu partea americană la Miami, unde se află de vineri pentru discuţii privind o posibilă soluţionare de conflictului din Ucraina.

Mihaela Ivăncică

"A treia zi de lucru. Astăzi, alături de şeful statului major al forţelor armate Andrii Gnatov, vom avea o nouă reuniune cu partea americană", a postat Umerov pe Telegram, relatează AFP, Reuters şi EFE.

"Lucrăm constructiv şi substanţial. Sperăm să continuăm să facem progrese şi să obţinem rezultate practice", a adăugat el

Între timp, trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a purtat sâmbătă la Miami discuţii cu reprezentanţii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care urmau să continue duminică.

Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic
Stiri externe
Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic

Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunţat la planurile de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul imperiu sovietic, potrivit a șase surse Reuters.

Europol, despre drona găsită în Argeş: La acest moment nu se cunoaşte dacă are legătură cu conflictul din Ucraina
Stiri actuale
Europol, despre drona găsită în Argeş: La acest moment nu se cunoaşte dacă are legătură cu conflictul din Ucraina

Sindicatul Europol publică, duminică după amiază, imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş, reprezentanţii poliţiştilor explicând că aceasta are ataşat un „dispozitiv artizanal”.

Rusia critică intervențiile europene și ucrainene în planul american de pace. Acuzaţii privind sabotarea negocierilor
Stiri externe
Rusia critică intervențiile europene și ucrainene în planul american de pace. Acuzaţii privind sabotarea negocierilor

Principalul consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, afirmă că modificările aduse de europeni şi Ucraina propunerilor SUA de încetare a războiului din Ucraina nu au îmbunătăţit perspectivele de pace.

Forțele ruse ar fi intrat în regiunea Sumî și ar fi dus aproximativ 50 de civili ucraineni în Rusia
Stiri externe
Forțele ruse ar fi intrat în regiunea Sumî și ar fi dus aproximativ 50 de civili ucraineni în Rusia

Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au relatat duminică mai multe instituţii media ucrainene. 

Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive
Stiri externe
Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive

Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.

