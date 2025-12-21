Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace

Negociatorul şef al Kievului, Rustem Umerov, a anunţat duminică că trimişii ucraineni se vor întâlni din nou cu partea americană la Miami, unde se află de vineri pentru discuţii privind o posibilă soluţionare de conflictului din Ucraina.

"A treia zi de lucru. Astăzi, alături de şeful statului major al forţelor armate Andrii Gnatov, vom avea o nouă reuniune cu partea americană", a postat Umerov pe Telegram, relatează AFP, Reuters şi EFE.

"Lucrăm constructiv şi substanţial. Sperăm să continuăm să facem progrese şi să obţinem rezultate practice", a adăugat el

Între timp, trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a purtat sâmbătă la Miami discuţii cu reprezentanţii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care urmau să continue duminică.

