Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive

21-12-2025 | 07:05
Kirill Dmitriev
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters.

Vlad Dobrea

Această întâlnire vine în urma summitului organizat vineri între liderii ucraineni şi omologii lor europeni, în speranţa de a pune capăt invaziei ruseşti lansate în februarie 2022.

Emisarul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la încheierea întâlnirii cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, că discuţiile au fost constructive şi că vor continua duminică.

„Discuţiile continuă în mod constructiv. Au început mai devreme (în cursul zilei) şi vor continua astăzi şi mâine”, a spus Kirill Dmitriev.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că ar putea participa la discuţii.

Liderii Uniunii Europene (UE) au convenit, în noaptea de joi spre vineri, să împrumute de pe pieţe pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a-i finanţa efortul de război împotriva Rusiei în următorii doi ani.

La Kiev, Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, că susţine propunerea americană de discuţii tripartite cu Washingtonul şi Moscova, dacă acest lucru ar putea facilita schimbul de prizonieri suplimentari şi ar contribui la deschiderea drumului către o întâlnire între preşedinţii ucrainean şi rus.

