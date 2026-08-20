„Putem confirma că două avioane de vânătoare spaniole F-18 au decolat în timpul nopții pentru a monitoriza situația după detectarea de activitate aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina. Aeronavele operau sub comanda NATO”, a declarat pentru EFE un oficial al alianței, citează Agerpres.

Potrivit sursei citate, organizația „rămâne în contact strâns cu autoritățile române” în ceea ce privește acest tip de incidente.

Cele două avioane F-18, desfășurate în România în cadrul misiunii NATO de Poliție aeriană consolidată, au decolat joi dimineață devreme, după ce Ministerul Apărării din România a activat o alertă la ora 2:23 (23:23 GMT), în urma detectării mai multor obiecte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina.

O dronă a pătruns în spațiul aerian al României

„La ora 03:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03:24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, a informat joi MApN.

La 16 august, un F-18 spaniol a doborât o dronă care încălcase spațiul aerian românesc.

România are peste 600 de kilometri de frontieră comună cu Ucraina, care se află în război cu Rusia din februarie 2022.

Separat, NATO a declarat joi, referitor la presupusa amenințare iraniană la adresa unor obiective militare americane din Europa, dezvăluită de Financial Times, că este „pregătită” să răspundă unei astfel de eventualități și s-a angajat să apere toate țările aliate.

NATO făcuse o declarație în acest sens și miercuri.

„NATO este pregătită să abordeze orice amenințare și va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a-i apăra pe toți aliații”, a declarat joi pentru EFE un oficial al Alianței Atlantice.

Iranul ar lua în calcul atacarea unor ținte militare americane în Europa

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a indicat că Bruxelles-ul dorește „să facă apel la reținere din partea tuturor părților și, de asemenea, la eforturi diplomatice reînnoite”.

În acest context, ea a adăugat că, din perspectiva UE, „doar diplomația poate aduce o soluție durabilă la toate problemele restante”.

Mai mult, Hipper a lăudat partenerii regionali „pentru eforturile lor de mediere”.

Publicația britanică Financial Times (FT) a relatat miercuri că Iranul ia în considerare atacarea unor ținte militare americane în Europa dacă președintele SUA, Donald Trump, escaladează războiul.

Două surse din cadrul regimului de la Teheran au declarat pentru FT că forțele iraniene au analizat opțiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat utilizarea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.

Una dintre surse a adăugat că Ciprul - unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie - se număra, de asemenea, printre posibilele ținte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Aceleași surse au indicat că forțele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a lovi cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.