Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, măsură prelungită recent de procurori cu încă două luni, până pe 15 octombrie, scrie Agerpres.

Primarul general a atacat decizia la Tribunal, iar în subsidiar a solicitat judecătorilor să i se permită să plece din România și să ia legătura cu anumite persoane, printre care primarul Sectorului 6 și un angajat de la Direcția de Urbanism, însă cererea sa a fost respinsă ca nefondată.

Tribunalul București a respins contestația

„Judecătorul de drepturi și libertăți a respins, ca nefondată, plângerea formulată de inculpatul CC, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, împotriva ordonanței din data de 12.08.2026, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 317/2/P/2025 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, prin care s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, de la 17.08.2026 până la 15.10.2026, inclusiv. De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conținutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligații: de a nu depăși limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane”, a anunțat Tribunalul București.

Ciucu: „Voi contesta de fiecare dată controlul judiciar”

Primarul general a explicat, în urmă cu două zile, de ce a decis să conteste măsura dispusă de procurori.

„În primul rând, dacă nu aș face acest gest (contestarea controlului judiciar - n.r.), m-aș recunoaște vinovat și, pentru că eu trebuie să îmi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci, voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. (...) Este vorba, se știe, despre unul dintre oamenii de la Direcția de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat, pentru că ar trebui să pot să iau legătura cel puțin cu primarul Sectorului 6, dar pentru că dânsul n-a fost audiat nu pot face acest lucru”, declara Ciucu în urmă cu două zile.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.