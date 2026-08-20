Potrivit documentelor prezentate în presă, Cabinetul preşedintei Autorităţii Vamale Române a transmis direcţiilor regionale „planul rectificat pentru activitatea echipelor mobile". Documentul prevede, pentru cele 51 de echipe mobile, efectuarea a 2.432 de controale, aplicarea a 972 de sancţiuni şi a unor amenzi în valoare totală de aproximativ 8,8 milioane de lei. Planul mai prevede confiscări de peste 3,5 milioane de lei şi întocmirea a cel puţin 13 sesizări penale, scrie News.ro.

Planul impus echipelor mobile

„Într-un stat democratic este inacceptabil ca o instituţie publică să stabilească în avans câte sancţiuni şi câte posibile infracţiuni trebuie să identifice inspectorii săi. Autoritatea Vamală Română poate planifica numărul controalelor şi domeniile care trebuie verificate, însă conducerea instituţiei nu poate stabili dinainte câte abateri trebuie să constate inspectorii şi ce valoare trebuie să aibă sancţiunile. Potrivit Codului vamal al Uniunii Europene, controalele vamale trebuie să se bazeze în principal pe analiza de risc, iar sancţiunile contravenţionale trebuie să fie proporţionale cu faptele constatate”, precizează FACIAS.Reprezentanţii organizaţiei consideră că stabilirea „dinainte” a unui număr de sesizări penale „este şi mai gravă”. „Legea obligă organele de control să sesizeze organele de urmărire penală atunci când faptele constatate creează o suspiciune rezonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni.

Astfel, inspectorii vamali au obligaţia să constate realitatea din teren şi să aplice legea, nu să plece în control cu obligaţia de a se întoarce cu sesizări penale. Stabilirea unor ţinte de amenzi, confiscări şi sesizări penale poate pune presiune asupra inspectorilor vamali să sancţioneze agenţii economici pentru a îndeplini planul impus de conducerea Autorităţii Vamale Române şi poate expune cetăţenii şi operatorii economici unor abuzuri”, arată sursa citată.

Totodată, FACIAS atrage atenţia asupra declaraţiilor preşedintei Autorităţii Vamale Române, Ioana Bădescu, potrivit căreia documentul care a apărut în presă conţine doar valori orientative şi că inspectorii vamali nu vor fi sancţionaţi dacă nu le ating. În acelaşi timp, Ioana Bădescu a precizat că instituţia va evalua personalul la sfârşitul anului în funcţie de rezultatele obţinute.

FACIAS solicită Ministerului Finanţelor să dispună efectuarea unui control la Autoritatea Vamală Română, instituţie aflată în subordinea sa, pentru a stabili persoanele responsabile de elaborarea şi aprobarea planului, precum şi temeiurile legale în baza cărora au fost stabilite ţintele impuse inspectorilor vamali. Totodată, FACIAS solicită ca rezultatele controlului, concluziile anchetei şi măsurile dispuse în urma verificărilor să fie făcute publice.