Documentul le explică persoanelor care ajung în Marea Britanie după ce au fugit din alte țări că femeile au dreptul „să-și câștige propriii bani” și „să ia propriile decizii cu privire la viața lor”.

Bărbații par să fie principalii destinatari ai acestor instrucțiuni, deși există și resurse pentru solicitanții de azil care cred că ar putea fi victime ale unor comportamente ilegale.

Ghidul precizează că oamenii trebuie să se abțină de la comentarii cu caracter sexual despre o persoană, „chiar dacă credeți că este un compliment”, să nu fluiere sau să facă „zgomote de sărut” către cineva, să nu urmărească o persoană sau „să-i blocheze drumul”, să nu facă gesturi grosolane ori ofensatoare și să nu „abuzeze verbal pe cineva din cauza sexului, religiei sau aspectului fizic”.

Pe tot parcursul documentului se avertizează că încălcarea legii poate duce la probleme cu autoritățile, la pierderea cazării sau a sprijinului acordat și poate afecta cererea de azil.

Solicitanții de azil sunt avertizați, de asemenea, că realizarea sau distribuirea unor imagini cu caracter sexual fără consimțământul persoanei reprezintă o infracțiune gravă. Pe lângă ghid, Ministerul de Interne a realizat și o serie de afișe pentru informarea solicitanților de azil.

Ghidul a fost publicat sub forma unui document de nouă pagini intitulat „Înțelegerea comportamentelor și așteptărilor în Marea Britanie: ghid pentru solicitanții de azil”.

Documentul conține secțiuni despre egalitatea de gen, violența domestică, sex și consimțământ, respectul în spațiul public, precum și despre obținerea de ajutor și viața în Marea Britanie.

Aproximativ 101.000 de persoane au solicitat azil în anul încheiat în decembrie 2025, cu 4% mai puține decât în anul precedent. Aproximativ 46.000 de sosiri detectate în Marea Britanie au avut loc pe rute ilegale, inclusiv cu ambarcațiuni mici.

Migrația ilegală și problema vizibilă a persoanelor care traversează Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici reprezintă domenii în care guvernul este hotărât să adopte o poziție fermă. Aceste documente sunt considerate parte a unui plan menit să se asigure că necunoașterea legii nu poate fi invocată drept scuză pentru acțiuni ilegale.

Subiectul a fost intens abordat și de partide precum Conservatorii și Reform UK, în contextul în care au existat mai multe cazuri penale intens mediatizate în care au fost implicați solicitanți de azil.

Chris Philp, ministrul de Interne din cabinetul din umbră al Partidului Conservator, a declarat: „În loc să încerce să-i învețe pe acești imigranți ilegali, în principal bărbați tineri, să se comporte civilizat față de femei, ar trebui să-i deporteze”.

Într-un videoclip publicat pe X, purtătorul de cuvânt al Reform UK pentru afaceri interne, Zia Yusuf, a descris ghidul drept „o rușine”.