Președintele SUA, Donald Trump, i-a adresat un ultimatum secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Washington, DC, îndemnând aliații să găsească o soluție pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz în câteva zile.

Rutte s-a aflat la Washington pentru o serie de întâlniri, printre care o discuție cu ușile închise cu președintele SUA, precum și cu secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth.

Doar un număr limitat de nave au reușit să treacă prin strâmtoare, în ciuda unui armistițiu provizoriu convenit marți seara, menit să restabilească traficul.

O coaliție formată din aproximativ 40 de țări — în principal state membre NATO, alături de Japonia, Coreea de Sud și Australia — lucrează la o strategie de securizare a căilor navigabile odată cu încetarea ostilităților.

Cu toate acestea, Trump insistă pentru o soluție imediată, inclusiv desfășurarea de mijloace militare și forțe navale.

„Prezența NATO are în primul rând rolul unei forțe de descurajare pentru menținerea păcii și securității pe continentul european, dar și la nivel global”, a declarat Bolat, potrivit Euronews.

Întrebat dacă țările NATO aveau dreptul să-i reamintească lui Trump că alianța are un caracter defensiv și nu a fost implicată în planificarea conflictului, Bolat a răspuns: „Da”.

Membrii NATO au respins apelurile inițiale ale SUA de a sprijini campania militară din Iran, menționând că nu au fost consultați înainte de atacuri.

De asemenea, aceștia au reafirmat mandatul defensiv al alianței, respingând afirmațiile Casei Albe potrivit cărora ar avea datoria de a interveni alături de SUA.