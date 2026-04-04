„În momentul izbucnirii războiului, existau cincisprezece nave aparţinând companiilor maritime turceşti. (...) Două dintre aceste cincisprezece nave au traversat”, a declarat ministrul într-un interviu acordat canalului privat turc CNN Turk.

„Acest lucru se datorează iniţiativelor noastre şi, de asemenea, pentru că foloseau porturi iraniene sau transportau mărfuri către sau dinspre Iran”, a adăugat Abdulkadir Uraloglu, fără a specifica data trecerii celei de-a doua nave.

O primă navă aparţinând unei companii maritime turceşti traversase Strâmtoarea Ormuz „cu permisiunea Iranului” pe 13 martie.

Numele navelor care au reuşit să traverseze strâmtoarea sunt Rozana şi Neraki, conform unei infografice care poartă sigla Ministerului Transporturilor din Turcia şi prezentată pe CNN Turk în timpul interviului.

Ministrul a precizat, de asemenea, că doar nouă dintre navele blocate au solicitat trecerea prin strâmtoare.

„Patru dintre ele nu au solicitat să plece. Două dintre ele sunt nave de generare a energiei electrice şi sunt în prezent staţionate acolo. Celelalte două aşteaptă calmarea situaţiei. Încercăm să coordonăm trecerea celorlalte nouă nave cu Ministerul Afacerilor Externe”, a explicat el.

O navă container aparţinând companiei franceze de transport maritim CMA-CGM şi unui transportator japonez de GNL a tranzitat joi Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la închiderea parţială a acesteia de către Iran la 1 martie, în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu, conform datelor de urmărire maritimă consultate vineri de AFP.

Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz de la atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanşat conflictul şi au provocat o creştere a preţurilor globale la petrol şi gaze.