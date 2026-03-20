„Putem să confirmăm că ne ajustăm dispozitivul în cadrul Misiunii NATO în Irak (...). Securitatea personalului nostru este primordială", a afirmat purtătoarea de cuvânt într-un comunicat, refuzând să furnizeze mai multe detalii din reaţiuni de "securitate".

Doi responsabili irakieni din domeniul securităţii au declarat anterior pentru AFP că Misiunea NATO în Irak, care asistă şi consiliază forţele irakiene în lupta lor antijihadistă, şi-a retras "temporar" efectivele.

„Este o retragere temporară. Sunt îngrijoraţi din cauza situaţiei", a explicat unul dintre ei sub acoperirea anonimatului. Cea de a doua sursă a precizat că „întreaga misiune a NATO s-a retras", cu excepţia unui contingent restrâns.

Această misiune, care cuprinde potrivit site-ului său de internet „mai multe sute" de persoane, este cantonată la o bază militară irakiană din centrul Bagdadului, nu departe de ambasada americană care este vizată în mod regulat de tiruri ale unor facţiuni pro-Iran pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.