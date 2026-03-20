Conflictul a provocat cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din consumul global de petrol, a fost redus drastic. Aproximativ 20 de milioane de barili pe zi de țiței și produse petroliere tranzitează de obicei această rută. Pierderea acestor fluxuri a tensionat puternic piețele, împingând prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril și determinând creșteri și mai accentuate pentru produse rafinate precum motorina, combustibilul pentru avioane și gazul petrolier lichefiat (GPL).

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz rămâne esențială pentru stabilizarea piețelor energetice globale. Între timp, statele acționează atât pe partea de ofertă, cât și pe cea de cerere. La 11 martie, țările membre IEA au convenit să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele de urgență – cea mai mare utilizare de stocuri din istoria agenției. Totuși, măsurile pe partea de ofertă nu pot compensa pe deplin amploarea perturbării. Reducerea cererii devine un instrument esențial și imediat pentru diminuarea presiunii asupra consumatorilor și pentru susținerea securității energetice.

Un nou raport al IEA identifică zece măsuri care pot fi implementate rapid de guverne, companii și gospodării. Aceste acțiuni vizează în principal transportul rutier, care reprezintă aproximativ 45% din cererea globală de petrol, dar includ și aviația, gătitul și industria. Aplicarea pe scară largă ar amplifica impactul la nivel global și ar atenua șocul.

„Războiul din Orientul Mijlociu generează o criză energetică majoră, inclusiv cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol. În absența unei rezolvări rapide, impactul asupra piețelor energetice și economiilor va deveni tot mai sever”, a declarat directorul executiv al IEA, Fatih Birol. „IEA face tot posibilul pentru a susține stabilitatea piețelor energetice. Am lansat recent cea mai mare eliberare de stocuri de petrol din istorie și suntem în contact permanent cu guvernele cheie din întreaga lume. În plus, raportul de astăzi oferă un set de măsuri concrete și imediate pe partea de cerere, care pot proteja consumatorii de efectele acestei crize.”

În transportul rutier, o combinație de măsuri comportamentale și de politici publice poate genera economii rapide. Munca de acasă reduce consumul de combustibil pentru deplasări, iar scăderea limitelor de viteză cu cel puțin 10 km/h reduce consumul atât pentru autoturisme, cât și pentru transportul de marfă. Încurajarea utilizării transportului public, limitarea circulației autoturismelor în marile orașe și promovarea car-sharing-ului pot reduce suplimentar consumul de combustibil.

Dincolo de transport, măsuri țintite pot reduce presiunea asupra combustibililor deficitari. Reducerea zborurilor acolo unde există alternative scade cererea de combustibil pentru avioane. Redirecționarea utilizării GPL către aplicații esențiale, precum gătitul, poate proteja gospodăriile vulnerabile, în timp ce promovarea soluțiilor moderne de gătit poate reduce dependența de GPL.

Industria poate contribui, de asemenea, prin înlocuirea GPL cu alte materii prime, precum nafta, acolo unde este posibil, și prin măsuri de eficiență și mentenanță care reduc consumul de petrol.

Guvernele pot da exemplu prin măsuri în sectorul public, reglementări și stimulente bine direcționate, asigurând totodată că sprijinul acordat consumatorilor este eficient și sustenabil fiscal.

Deși aceste măsuri nu pot compensa complet pierderile de aprovizionare, ele pot contribui semnificativ la reducerea costurilor pentru consumatori și la stabilizarea piețelor până la reluarea fluxurilor normale.

IEA a publicat și o analiză a măsurilor adoptate deja de guverne, arătând că multe state acționează pentru protejarea consumatorilor prin politici de economisire și sprijin financiar.

Măsuri imediate pentru reducerea cererii: