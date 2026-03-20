„La data de 20 martie, o escortă a Poliţiei Române aduce în ţară două persoane, urmărite internaţional, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate. Poliţiştii aduc în ţară doi bărbaţi, de 33 şi 36 de ani, din judeţul Argeş, urmăriţi internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Condamnări şi mandate de executare

Aceştia au emise pe numele lor, de către Tribunalul Argeş, mandate de executare a pedepsei cu închisoarea: Dani Mocanu - 4 ani, Ionuţ Mocanu - 7 ani. Cele două condamnări au fost date în noiembrie 2025, iar mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea au fost emise la data de 6 noiembrie 2025.

Cei doi urmează a fi introduşi în unităţi de detenţie.

„În urma cooperării dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR), şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi cei doi bărbaţi în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, arată sursa citată.

Cum au fost depistaţi şi fapta pentru care au fost condamnaţi

Fraţii Mocanu au fugit în Italia înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare.

Bărbaţii au fost depistaţi de poliţiştii din cadrul Chesturii de Poliţie Brescia, împreună cu cei de la Napoli.

În 2022, cei doi au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.