Autoritățile poloneze spun că racheta rusească de croazieră, care a intrat și a lovit un teren viran din Polonia, joi dimineață, transporta, cel mai probabil, încărcătură explozivă.

Proiectilul a căzut pe câmp, la 80 de kilometri de granița cu Ucraina. După acest incident grav, și incursiunile dronelor rusești în România, NATO a anunțat că va trimite avioane pentru a proteja spațiul aerian din țara noastră, Estonia și Lituania.

Astfel, Spania va trimite la Mihail Kogălniceanu 200 de soldați, șapte avioane de vânătoare F-18 și trei elicoptere, alocate misiunilor de combatere a dronelor.

Locuitorii din Tarnawa-Kolonia, situată la 80 de km de frontiera cu Ucraina, au auzit, puțin înainte de ora locală 04:00 o explozie puternică.

După ce s-a luminat, autoritățile poloneze au găsit un crater cu diametrul de 10 metri si resturi ale unui obiect neidentificat.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Potrivit experților militari, marea majoritate a urmelor, inclusiv resturile componentelor recuperate, susțin ipoteza unei rachete rusești Kh-101. Este o rachetă de croazieră capabilă să poarte încărcătură explozivă. Cel mai probabil a avut loc și o explozie aici. A fost așadar un incident foarte serios. Însă nu avem motive să credem că ținta a fost Polonia”.

Donald Tusk a precizat ca forțele poloneze au fost pe punctul de a doborî proiectilul.

Gen. Ireneusz Nowak, comandantul operațional al Forțelor Armate ale Poloniei: „S-a întâmplat ca avionul nostru de luptă F-16 și pilotul său să se afle exact în punctul în care racheta a lovit solul. Dacă racheta și-ar fi continuat traiectoria, ar fi fost luată decizia de a o doborî. Totuși, racheta a căzut într-o zonă izolată, nelocuită și neamenajată”.

Alertele antiaeriene au răsunat în cea mai mare parte a Ucrainei, din Liov până la Odesa și Kiev. În Liov, la granița cu Polonia, mai multe clădiri de locuințe au fost distruse.

Andrii Sadovyi, primarul orașului Liov: „A fost un atac direct, cu rachete. Au fost lansate 22 de rachete în total. Sunt niște barbari. Cum poate cineva să atace o clădire de locuințe”.

Bombardamentele rusești au avut cel mai grav impact în orașul natal al lui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, după un atac cu o rachetă balistică de tip Iskender. Două fetițe, de 5 și 12 ani, s-au numărat printre ucrainenii uciși în explozii.

Alerta aeriană a generat panică și în capitala ucraineană. Sute de oameni s-au refugiat în stațiile de metrou, iar la intrarea în parcările subterane s-au format cozi de mașini. Locuitorii încercau să găsească un loc cât mai sigur.