Muntele Lewotobi Laki-laki din Indonezia erupe din nou, aruncând cenuşă la 10 km înălţime

Muntele Lewotobi Laki-laki din Indonezia a erupt din nou, miercuri, aruncând cenuşă vulcanică la 10 kilometri în aer, a declarat agenţia de vulcanologie a ţării, forţând autorităţile să ridice sistemul de alertă.

Situat în provincia Nusa Tenggara de Est, vulcanul a erupt, miercuri, la ora 1:35 a.m. ora locală (marţi 1835 GMT) timp de aproximativ nouă minute, a declarat Agenţia Geologică a ţării într-un comunicat. Lewotobi a erupt şi cu două ore înainte, iar cenuşa vulcanică a fost aruncată la nouă kilometri în aer.

Marţi seară, agenţia a ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt nivel după ce a înregistrat ”o creştere semnificativă a activităţii vulcanului” începând de luni, a declarat şeful acesteia, Muhammad Wafid.

”Persoanele care locuiesc în apropierea vulcanului trebuie să fie conştiente de potenţialul flux de noroi vulcanic în cazul în care vor avea loc ploi abundente”, a spus Wafid, adăugând că oamenii trebuie să evacueze o zonă de şase-şapte kilometri în jurul sitului.

Vulcanul a erupt ultima dată în august. De asemenea, a erupt şi în iulie, provocând perturbări ale zborurilor către şi dinspre insula turistică Bali din apropiere.

Zeci de persoane care locuiesc în satele cele mai apropiate de vulcan au fost evacuate după erupţii, potrivit Avelina Manggota Hallan, oficial al agenţiei locale de atenuare a dezastrelor.

Majoritatea locuitorilor şi-au părăsit satele după erupţia majoră a vulcanului Lewotobi Laki-laki, care a ucis 10 persoane şi a avariat mii de case în noiembrie 2024, a adăugat Hallan.

Guvernul a închis aeroportul Fransiskus Xaverius Seda, situat în Maumere, provincia Nusa Tenggara de Est, până joi, a anunţat operatorul aeroportului într-o postare pe reţelele de socializare.

Indonezia, care are peste 120 de vulcani activi, se află pe ”Centura de Foc” a Pacificului, o zonă cu activitate seismică intensă, situată deasupra mai multor plăci tectonice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













