Movila funerară a regelui viking „Bluetooth”, găsită cu ajutorul sateliților. Ce alte descoperiri au fost făcute în zonă

Daily Mail

Movila de mult pierdută a lui Harald „Bluetooth” Gormsson, un rege viking care a domnit asupra Danemarcei în secolul al nouălea și este inspirația pentru tehnologia Bluetooth, a fost descoperită, după ce a fost observată din spațiu.

Cercetătorii au valorificat puterea instrumentelor de detectare de la bordul sateliților pentru a localiza mormântul în Wiejkowo, Polonia, ceea ce le-a permis să „vadă” o perturbare în straturile de pământ, conform Daily Mail.

Cum au descoperit cercetătorii mormântul lui Bluetooth

Cercetătorii au folosit tehnologia LiDAR, care măsoară distanța trăgând cu laser la o țintă și analizând lumina care este reflectată înapoi.

Shutterstock

Se crede că Bluetooth a murit în anul 986 în vechiul bastion viking din Jomsborg, pe care și l-a construit. Totuși, locul unde a fost înmormântat a rămas un mister până când sateliții au identificat tulburări în pământ care au fost cauzate de movila funerară a regelui, potrivit lui Marek Kryda, autorul cărții Viking Poland, citat de The First News.

Ce se știe despre regele Viking Bluetooth

Regele viking Bluetooth a întors spatele vechii religii nordice și s-a convertit la creștinism. El este remarcat pentru că a adus creștinismul în Danemarca și și-a câștigat porecla Blåtand (însemnând dinte albastru/blue tooth) din cauza unui dinte mort despre care se spune că ar fi fost albastru închis.

Vikingul a condus Danemarca din 958 d.Hr. până în 986 și este cunoscut pentru construirea mai multor fortărețe și poduri. Bluetooth a murit în 986 (unii spun că în 985) în timpul unei rebeliuni conduse de fiul său Sweyn, care dorea să preia tronul tatălui său - și a făcut acest lucru cu succes. Sweyn era, de asemenea, un credincios al zeilor nordici și era cunoscut pentru persecutarea creștinilor.

Cum a preluat tehnologia Bluetooth numele regelui viking

În ultimii ani, tehnologia fără fir Bluetooth folosită pentru conectarea dispozitivelor a fost numită după Harald, pe baza unei analogii conform căreia tehnologia ar uni dispozitivele așa cum Harald a unit triburile Danemarcei într-un singur regat.

Inginerii din spatele tehnologiei citeau cărți despre vikingi la acea vreme și au ales „Bluetooth” ca nume de cod pentru noua lor inovație – dar numele pare să fi rămas. Sigla Bluetooth constă într-o rună de legătură Younger Futhark pentru inițialele lui Harald, H (ᚼ) și B (ᛒ).

Ce alte descoperiri au fost făcute în legătură cu Bluetooth

Descoperirea movilei se aliniază cu cercetările anterioare, lansate în acest an, care au speculat că regele viking se ascundea în Polonia. Totodată, găsirea movilei corespunde unei descoperiri anterioare din zonă. În 2014, Sven Rosborn, un arheolog suedez, a descoperit un disc de aur, cunoscut sub numele de discul Curmsun, în aceeași zonă cu movila funerară. La momentul descoperirii, Rosborn a proclamat că artefactul este un cadou de mormânt, deoarece a fost găsit inițial cu resturi de schelet sub o biserică care acum se află pe pământ.

Artefactul și scheletul au fost găsiți pentru prima dată în 1841; au fost lăsați în criptă până când un maior al armatei poloneze le-a furat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în 1945. Abia în 2014 strănepoata maiorului a găsit discul amestecat cu o colecție de nasturi vechi. Posibila descoperire a movilei regelui se află sub Biserica Romano-Catolică a Imaculatei Concepții a Sfintei Fecioare Maria din Wiejkowo. Imaginile din satelit arată o formațiune circulară sub straturile de pământ despre care cercetătorii sunt siguri că este locul final de odihnă al regelui viking.

În urmă cu doar patru ani, sute de articole care au aparținut cândva lui Bluetooth au fost găsite de un băiat de 13 ani și de profesorul său. Tezaurul de bunuri includea monede de argint vechi de 1.000 de ani, inele, perle și brățări.

Profimedia

Experții au descoperit colecția de pe insula baltică germană Rügen, după ce o singură monedă a fost găsită într-un câmp din apropierea satului Schaprode de către Rene Schoen și studentul său Luca Malaschnitschenko în ianuarie 2018. Biroul de arheologie al statului s-a implicat atunci, săpând un șanț pentru a cerceta 4.300 de metri pătrați.