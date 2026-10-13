Nicuşor Dan a salutat, marţi, promulgarea de către preşedintele Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităţilor naţionale la educaţie în limba maternă, el arătând că, pentru etnicii români din Ucraina şi pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă, ci este vorba despre limba în care copiii învaţă, despre păstrarea identităţii şi despre transmiterea unei moşteniri culturale de generaţii, potrivit News.ro.

"Salut promulgarea de către preşedintele Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităţilor naţionale la educaţie în limba maternă. Noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educaţia în limbile minorităţilor recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană", arată preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Şeful statului precizează că, "în acest fel, Ucraina îşi consolidează poziţia de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm".

"Noile dispoziţii legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanţele, nu doar în timpul orelor. Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autorităţile ucrainene pentru ca implementarea legislaţiei să ofere copiilor români posibilitatea de a învăţa în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal", subliniază preşedintele în mesaj.

Potrivit lui Nicuşor Dan, pentru etnicii români din Ucraina şi pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă.

"Este vorba despre limba în care copiii învaţă, despre păstrarea identităţii şi despre transmiterea unei moşteniri culturale de generaţii. Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor ţări. România îşi promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent", menţionează Nicuşor Dan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat luni o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale în domeniul educaţiei, o reformă solicitată de Ungaria ca o condiţie pentru continuarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, relatează AFP.