Mai multe state europene suspendă expedierile poștale către SUA după eliminarea scutirilor de taxe

Mai multe țări europene își vor suspenda serviciile poștale către SUA după ce președintele american Donald Trump a eliminat, luna trecută, o scutire de taxe pentru bunurile de import cu o valoare mai mică de 682 euro.

Casa Albă a precizat că măsura are ca scop combaterea practicilor ilegale și abuzive, cum ar fi importul de droguri ilegale în Statele Unite. Scrisorile și coletele mici sub 85 de euro nu vor fi afectate, scrie euronews.com.

Ce țări suspendă activitatea

Serviciile poștale din Germania, Danemarca, Suedia și Italia au anunțat că vor opri expedierea majorității bunurilor către SUA cu efect imediat. Franța și Austria vor urma luni, iar Regatul Unit marți.

Portugalia nu a luat nicio măsură deocamdată.

Royal Mail din Marea Britanie a spus că speră să implementeze în câteva zile un nou sistem pentru a se conforma noilor reguli. Deutsche Post și DHL Parcel Germany au precizat că „întrebări esențiale rămân nerezolvate” în ceea ce privește taxele vamale.

În Franța, La Poste a declarat că operatorilor poștali europeni nu li s-a acordat timp pentru a se organiza, subliniind că specificațiile și detaliile tehnice sunt încă „incomplete” pe partea americană.

Correos din Spania a justificat suspendarea temporară ca măsură preventivă „pentru a proteja interesele clienților”, evitând posibile întârzieri sau probleme în procesul de livrare.

Postnord, compania logistică nordică, și serviciul poștal italian au anunțat suspendări similare.

În Olanda, purtătorul de cuvânt al PostNL, Wout Witteveen, a spus că administrația Trump merge înainte cu noile taxe, în ciuda faptului că autoritățile americane nu au încă un sistem de colectare. El a adăugat că PostNL colaborează cu partenerii americani pentru a găsi o soluție.

Poșta Austriacă a anunțat că ultima acceptare a expedierilor comerciale către SUA, inclusiv Puerto Rico, va avea loc marți.

Cine va fi cel mai afectat

Această schimbare de reglementare va avea un impact semnificativ asupra comerțului electronic transatlantic, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii care exportă produse de valoare redusă în Statele Unite.

Eliminarea scutirilor fiscale înseamnă că toate coletele comerciale vor fi supuse tarifelor corespunzătoare, pe baza originii și valorii produsului, începând cu 29 august.

Anunțul lui Trump vine după ce SUA și Uniunea Europeană au convenit asupra unui nou acord comercial, care a pus capăt mai multor luni de tensiuni.

