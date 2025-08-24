Mai multe state europene suspendă expedierile poștale către SUA după eliminarea scutirilor de taxe

Stiri externe
24-08-2025 | 17:02
posta
Shutterstock

Mai multe țări europene își vor suspenda serviciile poștale către SUA după ce președintele american Donald Trump a eliminat, luna trecută, o scutire de taxe pentru bunurile de import cu o valoare mai mică de 682 euro.

 

autor
Lorena Mihăilă

Casa Albă a precizat că măsura are ca scop combaterea practicilor ilegale și abuzive, cum ar fi importul de droguri ilegale în Statele Unite. Scrisorile și coletele mici sub 85 de euro nu vor fi afectate, scrie euronews.com.

Ce țări suspendă activitatea

Serviciile poștale din Germania, Danemarca, Suedia și Italia au anunțat că vor opri expedierea majorității bunurilor către SUA cu efect imediat. Franța și Austria vor urma luni, iar Regatul Unit marți.

Portugalia nu a luat nicio măsură deocamdată.

Royal Mail din Marea Britanie a spus că speră să implementeze în câteva zile un nou sistem pentru a se conforma noilor reguli. Deutsche Post și DHL Parcel Germany au precizat că „întrebări esențiale rămân nerezolvate” în ceea ce privește taxele vamale.

Citește și
JD Vance și Donald Trump
Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei pentru Donald Trump, consideră JD Vance

În Franța, La Poste a declarat că operatorilor poștali europeni nu li s-a acordat timp pentru a se organiza, subliniind că specificațiile și detaliile tehnice sunt încă „incomplete” pe partea americană.

Correos din Spania a justificat suspendarea temporară ca măsură preventivă „pentru a proteja interesele clienților”, evitând posibile întârzieri sau probleme în procesul de livrare.

Postnord, compania logistică nordică, și serviciul poștal italian au anunțat suspendări similare.

În Olanda, purtătorul de cuvânt al PostNL, Wout Witteveen, a spus că administrația Trump merge înainte cu noile taxe, în ciuda faptului că autoritățile americane nu au încă un sistem de colectare. El a adăugat că PostNL colaborează cu partenerii americani pentru a găsi o soluție.

Poșta Austriacă a anunțat că ultima acceptare a expedierilor comerciale către SUA, inclusiv Puerto Rico, va avea loc marți.

Cine va fi cel mai afectat

Această schimbare de reglementare va avea un impact semnificativ asupra comerțului electronic transatlantic, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii care exportă produse de valoare redusă în Statele Unite.

Eliminarea scutirilor fiscale înseamnă că toate coletele comerciale vor fi supuse tarifelor corespunzătoare, pe baza originii și valorii produsului, începând cu 29 august.

Anunțul lui Trump vine după ce SUA și Uniunea Europeană au convenit asupra unui nou acord comercial, care a pus capăt mai multor luni de tensiuni.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, europa, tari, posta,

Dată publicare: 24-08-2025 17:02

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei pentru Donald Trump, consideră JD Vance
Stiri externe
Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei pentru Donald Trump, consideră JD Vance

Vicepreşedintele american J.D. Vance a declarat că Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei faţă de preşedintele american Donald Trump.

Trecerea la euro a bulgarilor, o nouă oportunitate pentru escroci. Metoda prin care o femeie a pierdut mii de euro
Stiri externe
Trecerea la euro a bulgarilor, o nouă oportunitate pentru escroci. Metoda prin care o femeie a pierdut mii de euro

Cu doar câteva luni înainte de aderarea la zona euro, Bulgaria a înregistrat deja primul caz de fraudă legat de moneda unică europeană.

Moscova și Kiev continuă să coopereze pe schimbul de prizonieri. Au fost predați câte 146 de deținuți
Stiri externe
Moscova și Kiev continuă să coopereze pe schimbul de prizonieri. Au fost predați câte 146 de deținuți

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 146 de prizonieri de război de fiecare parte duminică, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, în contextul în care eforturile diplomatice de rezolvare a războiului par să stagneze.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12