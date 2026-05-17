După impact, vehiculul s-a izbit de vitrina unui magazin. Șoferul a încercat să fugă, dar a fost prins și imobilizat de localnici.

Acesta este momentul în care șoferul părăsește șoseaua și intră cu mașina într-o zonă pietonală, chiar în centrul orașului Modena. Lovește în plin mai mulți oameni și își continuă drumul.

Massimo Mezzetti, primarul din Modena: A venit din Porta Garibaldi, Largo Bologna, și se pare că a mers drept spre trotuar, a urcat pe el și a lovit mai multe persoane și o bicicletă, înainte de a se opri în apropierea magazinului Dallari, unde a lovit frontal o femeie. Ea pare să fie cea mai grav rănită, deoarece ambele picioare i-au fost zdrobite.

Șoferul vinovat coboară apoi din mașină, înarmat cu un cuțit, și încearcă să scape cu fuga, dar e pus la pământ de un trecător. Imediat intervin și alți bărbați, iar agresorul este imobilizat.

Massimo Mezzetti, primarul din Modena: Autorul acestui act teribil a fost reținut. A fugit pe aici, pe Rua Pioppa, și a fost prins la mică distanță. Se pare că avea un cuțit în mână cu care a încercat, de asemenea, să înjunghie câțiva trecători, iar acum trebuie să înțelegem natura incidentului, deși succesiunea evenimentelor mi se pare destul de clară și nu pot decât să spun că este un act tragic și sunt profund șocat.

Din primele informații, șoferul vinovat, de aproximativ 30 de ani, are origini marocane și e cetățean italian. Nu se știe în acest moment care ar fi fost cauzele atacului, dar unii martori, citați de presa din peninsulă, spun că omul părea foarte agitat și sub influența drogurilor. Cazul e tratat ca un atentat terorist, iar autoritățile încearcă să facă lumină rapid.