Îmbrăcați de gală și vizibil emoționați, soții au fost primiți pe covorul roșu, în Parcul Expoziției din Copou. La ceas de sărbătoare, mulți au ținut să împărtășească secretul unei căsnicii de jumătate de secol.

Soț: Înțelegere și toleranță. Există în familii și discuții contradictorii, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne certăm sau să ajungem la divorț.

Femeie: Au trecut foarte repede. Contează foarte mult să comunici continuu și, câteodată, chiar să mai lași de la tine. Când unul e puțin mai nervos, celălalt să cedeze. Ne-am completat continuu, ne-am iubit destul de mult.

Cei mai îndrăzneți și-au reafirmat dragostea față de partenerul de viață.

Fiecare cuplu a primit câte o diplomă și 500 de lei.

Marius Bodoga, director Direcția de Evidență a Populației Iași: Aceste familii constituie pentru generația mai tânără un adevărat exemplu.

După ceremonia de premiere, invitații au sărbătorit pe ringul de dans, într-un concert special pregătit pentru a marca momentul unic.