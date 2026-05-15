Mama copilei susține că totul a fost premeditat: bărbatul ar fi trecut de mai multe ori pe lângă autoturism, ar fi urmărit-o atent pe cea mică și ar fi așteptat momentul în care parcarea s-a golit pentru a acționa.

Incidentul a avut loc în apropierea unor cabinete medicale de lângă școală, iar țipetele femeii și intervenția trecătorilor au dus la blocarea agresorului până la sosirea poliției.

„A fost o acțiune gândită dinainte. A trecut de mai multe ori pe lângă mașină, a observat-o și a fixat-o cu privirea pe fiica mea și a așteptat momentul potrivit pentru a acționa”, a declarat Laura, mama fetiței de 4 ani și jumătate pe care bărbatul a încercat să o răpească la Nepi, relatează viterbotoday.it.

Femeia a fost chemată la Parchetul din Viterbo pentru a fi audiată de procurorul care coordonează ancheta și a intervenit, împreună cu soțul ei Francesco, în emisiunea „Dentro la notizia” de la Canale 5.

Mama fetiței: „A așteptat ca parcarea să se golească pentru a ataca”

Femeia a povestit în detaliu ce s-a întâmplat.

„Bărbatul avea un comportament suspect. Se învârtea în jurul mașinii, dar nu mi-am imaginat că ar putea face așa ceva. Totul a fost gândit, pentru că a trecut de mai multe ori și a observat-o și privit-o insistent pe fiica mea. Eu l-am remarcat. A așteptat momentul potrivit, adică momentul în care parcarea s-a golit, ca să acționeze. Sunt sigură că plănuise totul.”, a precizat ea.

Femeia se afla în mașină împreună cu fetița, așteptându-și soțul, care era în interiorul cabinetelor medicale pentru un consult. În acele momente, bărbatul de 38 de ani s-ar fi apropiat de vehicul încercând să o ia pe copilă.

„Era pe partea șoferului și se juca cu volanul. Când a coborât complet geamul, bărbatul, care era deja lângă mașină, a făcut o mișcare bruscă și s-a apropiat. A întins brațele și a tras-o cu forța.”, a povestit tatăl ei.

Mama ei a reacționat imediat, opunând rezistență, țipând și claxonând.

„Fetița risca chiar să se rănească, pentru că avea jumătate din corp ieșit pe geam când bărbatul a apucat-o de sub brațe. Instinctul îmi spunea să închid geamurile, dar nu am avut timp, așa că mi-am strâns fiica cât de tare am putut și am țipat ca să-l fac pe bărbat să se îndepărteze. Copila s-a speriat și a început să plângă. Ca să alertez oamenii din jur, am claxonat cât de tare am putut. Insistent, fără să iau mâna de pe claxon.”, a spus femeia.

Țipetele ei au atras atenția unor trecători, care au intervenit și au reușit să-l imobilizeze pe bărbat până la sosirea rapidă a poliției locale și a carabinierilor.

Bărbatul de 38 de ani, de naționalitate română, a fost reținut pentru verificări și investigații suplimentare.

„Se pare că era în stare de ebrietate”, a declarat primarul Franco Vita.

Pentru mama fetiței, „faptul că era beat sau sub influența altor substanțe nu este o circumstanță atenuantă, ci una agravantă”.

Fetița, în stare de șoc după incident

Femeia a vorbit și despre starea copilului.

„Este șocată și speriată, îmi cere să nu mă îndepărtez pentru că îi este frică să nu se întoarcă acel domn. Mă întreabă dacă l-au prins și mă strânge tare în brațe. Încerc să o liniștesc cât pot de mult, dar fiind un copil de patru ani și jumătate, a înțeles totul, a simțit frica și groaza mea. Era terorizată, dar chiar și ea a avut gesturi protective față de noi. În timpul nopții, epuizați și devastați, am dormit cu toții împreună în pat.”, a spus mama fetiței.