Acesta este bilanţul unui incident dramatic care a avut loc la Modena, conform primarului Massimo Mezzetti. Maşina condusă de o persoană de origine nord-africană "s-a îndreptat spre trotuar, lovind şi o bicicletă, apoi a lovit în plin o femeie, care este în stare gravă, cu picioarele zdrobite", a explicat primarul, prezent la faţa locului.

"Am văzut maşina venind, se îndrepta spre trotuar. A accelerat brusc. Mergea cu cel puţin o sută la oră, am văzut oamenii zburând". Aceasta este relatarea martorilor cu privire la ceea ce s-a întâmplat pe via Emilia Centro, unde o maşină a lovit aproximativ zece pietoni. Apoi, şoferul a înjunghiat şi un trecător, înainte de a fi oprit de poliţie.

"Trebuie să înţelegem natura incidentului, dar este un eveniment dramatic. Sunt profund şocat; indiferent de natura sa, este un fapt extrem de grav. Dacă ar fi vorba de un atentat, ar fi şi mai grav". Acestea sunt primele cuvinte ale primarului din Modena, Massimo Mezzetti, la faţa locului, imediat după producerea incidentului grav.

Bărbatul care a lovit mai mulţi pietoni în centrul oraşului Modena se află în stare de arest. Din informaţiile disponibile, acesta ar fi un cetăţean italian de origine străină, în vârstă de aproximativ treizeci de ani, născut şi crescut în zona Modena. Se pare că nu are antecedente penale.