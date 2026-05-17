OMS a anunţat duminică faptul că focarul, cauzat de virusul Bundibugyo, nu îndeplineşte criteriile unei urgenţe de tip pandemie.

Agenţia ONU pentru sănătate a precizat că, până sâmbătă, în provincia Ituri din RDC au fost raportate 80 de decese suspecte, opt cazuri confirmate în laborator şi 246 de cazuri suspecte, în cel puţin trei zone sanitare, inclusiv Bunia, Rwampara şi Mongbwalu.

În capitala Ugandei, Kampala, au fost raportate vineri şi sâmbătă două cazuri confirmate în laborator, aparent fără legătură între ele, inclusiv un deces, la persoane care călătoreau din Republica Democratică Congo, a precizat OMS. Un alt caz confirmat în laborator a fost raportat în capitala RDC, Kinshasa, la o persoană întoarsă din Ituri.

Răspândirea a determinat Africa CDC să avertizeze asupra unei "transmiteri comunitare active", în timp ce lucrătorii din domeniul sănătăţii intensifică screeningul şi urmărirea contactelor pentru a limita răspândirea bolii.

Ebola este extrem de contagioasă şi poate fi contractată prin fluide corporale precum vărsături, sânge sau lichid seminal. Boala este rară, dar severă şi adesea fatală.