Un scafandru militar din cadrul echipelor de salvare a murit în timpul operațiunii de recuperare, probabil în urma decompresiei.

Operațiunea a fost suspendată, iar autoritățile așteaptă sosirea a trei scufundători finlandezi, ca să regândească strategia de căutare.

Cei cinci italieni dispăruți au fost implicați într-o scufundare extrem de riscantă, la o adâncime cu mult peste limitele obișnuite.

Până acum, doar trupul unuia dintre ei a fost recuperat.

Autoritățile cred că ceilalți patru au rămas blocați, ori s-au pierdut în interiorul peșterii.