Momentul în care un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni se află în stare critică | VIDEO

Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbușit luni seară pe o autostradă din California, potrivit pompierilor.

Cei trei răniți se aflau la bordul elicopterului înainte ca acesta să se prăbușească în jurul orei 19:00 pe autostrada 50 în direcția est, lângă strada 59 din Sacramento, potrivit Departamentului de Pompieri din Sacramento, scrie CNN.

Victimele, două femei și un bărbat, au fost transportate la spitalele locale, a declarat reporterilor de la fața locului căpitanul pompierilor din Sacramento, Justin Sylvia. Una dintre victime a fost salvată după ce a rămas blocată sub elicopter, a spus el.

„Căpitanul a solicitat imediat ajutorul civililor care se aflau în apropiere. Aceștia au reușit să ridice o parte din elicopter și să scoată victima”, a spus Sylvia.

Înregistrările FAA arată că elicopterul era înregistrat pe numele REACH Air Medical Services. Nu se afla niciun pacient la bord, ci doar un pilot, o asistentă medicală și un paramedic, a declarat Sylvia reporterilor.

„Zona este acoperită de resturi”, a spus Sylvia, calificând drept „un noroc extrem” faptul că nu au existat mai multe victime.

Traficul a fost afectat

Imaginile aeriene ale accidentului arată un elicopter roșu răsturnat pe o parte, cu geamul cabinei spart și resturi împrăștiate pe suprafața autostrăzii. Pompierii și o ambulanță au fost trimise la fața locului în jurul orei 19:08, ora locală, a declarat departamentul.

Accidentul a afectat traficul, benzile de circulație spre est fiind complet blocate temporar, a declarat reporterilor ofițerul Michael Harper, purtător de cuvânt al California Highway Patrol, avertizând că drumul va fi închis „pentru o perioadă îndelungată”.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universității din California Davis din Sacramento și se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.

