Moment neplăcut pentru Vladimir Putin în fața a 16 șefi de stat, înaintea unui discurs. Liderul Rusiei, vizibil iritat

Stiri externe
13-12-2025 | 11:36
Momente neplăcute pentru președintele rus Vladimir Putin, la un forum internațional desfășurat în Turkmenistan.

 

Stirileprotv

Liderul de la Kremlin a rămas fără microfon chiar la începutul discursului.
Vladimir Putin a vorbit câteva secunde în microfon, până să-și dea seama că nu are sunet.

În fața lui erau 16 șefi de stat și alți oficiali, participanți la Forumul Internațional pentru Pace și Încredere, găzduit în capitala turkmenă.

Vizibil iritat, Putin a încercat să pornească microfonul, fără succes. În cele din urmă, un asistent a intervenit și i-a arătat butonul microfonului.

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

Mihailo Podoliak
Răsturnare de situație. Kievul nu este de acord, cel puțin deocamdată, cu demilitarizarea Donbasului. „Discuții teoretice”

Vladimir Putin a fost redus la tăcere timp de 34 de secunde, în momentul în care a început un discurs important adresat liderilor mondiali, din cauza unei aparente defecțiuni a microfonului.

Președinția Ucrainei a respins vineri afirmațiile potrivit cărora Kievul ar fi dispus să accepte crearea unei așa-numite zone „tampon” sau demilitarizate în estul Ucrainei, în cadrul negocierilor cu SUA.

