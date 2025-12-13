Moment neplăcut pentru Vladimir Putin în fața a 16 șefi de stat, înaintea unui discurs. Liderul Rusiei, vizibil iritat

Momente neplăcute pentru președintele rus Vladimir Putin, la un forum internațional desfășurat în Turkmenistan.

Liderul de la Kremlin a rămas fără microfon chiar la începutul discursului.

Vladimir Putin a vorbit câteva secunde în microfon, până să-și dea seama că nu are sunet.

În fața lui erau 16 șefi de stat și alți oficiali, participanți la Forumul Internațional pentru Pace și Încredere, găzduit în capitala turkmenă.

Vizibil iritat, Putin a încercat să pornească microfonul, fără succes. În cele din urmă, un asistent a intervenit și i-a arătat butonul microfonului.

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

