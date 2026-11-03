„Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate, care, potrivit legii, sunt supuşi obligaţiilor de mobilizare şi au primit ordin de chemare ori cărora le-a fost comunicată obligaţia de prezentare ca urmare a declarării mobilizării, sunt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru revenirea în ţară şi prezentarea la locul şi în termenul stabilite de autorităţile competente”, se arată în proiectul de lege, citat de NewsMaker, conform News.ro.

Documentul prevede obligaţii şi pentru rezerviştii aflaţi în ţară.

După declararea mobilizării, aceştia ar putea părăsi localitatea de domiciliu sau de reşedinţă pentru mai mult de 12 ore numai cu permisiunea scrisă a comandantului organului administrativ-militar teritorial. Permisiunea ar putea fi acordată în cazuri temeinic justificate.

De ce ar putea fi instaurată starea de asediu sau de război în Republica Moldova

Starea de asediu ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate iminente sau al unor ameninţări grave cu o componentă militară identificabilă.

Aceasta ar putea dura cel mult 30 de zile, cu posibilitatea unor prelungiri succesive de maximum 30 de zile fiecare.

Starea de război ar putea fi instituită în cazul unei agresiuni armate ori al declarării războiului sau notificării declanşării operaţiunilor militare împotriva Republicii Moldova, la propunerea preşedintelui.

Pe durata acestor regimuri, autorităţile vor putea dispune evacuări, restricţii temporare de circulaţie, reguli speciale de traversare a frontierei şi, dacă este necesar, raţionalizarea consumului unor bunuri esenţiale.

În plus, pe durata stării de asediu sau de război, nu vor putea fi organizate alegeri sau referendumuri, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de Constituţie sau de legea organică, iar procedurile electorale începute anterior vor fi suspendate.

Documentul, aflat în etapa consultărilor, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, dacă va fi aprobat de Guvern, votat în Parlament şi promulgat de preşedinta Maia Sandu.