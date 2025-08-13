Mircea a murit în timp ce încerca să salveze caii unui prieten din încendiul din Spania. Familia strânge bani de repatriere

Familia şi prietenii românului care a murit în incendiul din Tres Cantos, regiunea Madrid, încercând să salveze caii unui prieten, au iniţiat o campanie de donaţii pentru a face faţă cheltuielilor de repatriere după moartea tragică a bărbatului.

Iniţiativa se desfăşoară prin intermediul platformei Gofundme.com, unde s-au strâns deja peste 3.000 de euro din cei 5.000 necesari, relatează Telecinco.

În plus, a fost amenajat un punct pentru donaţii fizice într-un bar situat în centrul oraşului Tres Cantos. Promotoarea campaniei, María Requejo, spune că obiectivul este de a sprijini familia în acest moment dificil şi de a-l omagia pe român ca pe un erou.

Totodată, inițiatorii vor să îi ajute pe cei dragi să acopere cheltuielile generate repatrierea corpului său la Tulcea, pentru ca acesta să se odihnească alături de mama sa, a scris 20 Minutos.

Mircea Spiridon avea 50 de ani. Românul a ajuns în Tres Cantos în urmă cu aproape 20 de ani ca să-şi poată întreţine familia. Mecanic de profesie, se stabilise în localitatea din regiunea Madrid, unde era cunoscut pentru caracterul său amabil şi disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi, potrivit presei spaniole.

El a murit în incendiul care a izbucnit luni în jurul orei 20:00 într-o zonă de păşune din apropierea localităţii Soto de Viñuelas. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului şi a temperaturilor ridicate. Peste 2.000 de hectare au ars, iar sute de locuitori ua fost evacuați de autorități.

Mircea a murit după ce a suferit arsuri pe 98% din corp şi leziuni grave din cauza inhalării fumului. El a încercat să-şi salveze prietenul, pe Miguel, în vârstă de 83 de ani şi proprietar al unui centru de echitaţie, şi să elibereze caii prinşi în grajduri, când flăcările au avansat rapid.

A fost transportat de un elicopter al Gărzii Civile la spitalul public din La Paz, unde a decedat câteva ore mai târziu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













