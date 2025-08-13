Mircea a murit în timp ce încerca să salveze caii unui prieten din încendiul din Spania. Familia strânge bani de repatriere

Stiri externe
13-08-2025 | 15:37
Mircea Spiridon
gofundme.com / Telecinco

Familia şi prietenii românului care a murit în incendiul din Tres Cantos, regiunea Madrid, încercând să salveze caii unui prieten, au iniţiat o campanie de donaţii pentru a face faţă cheltuielilor de repatriere după moartea tragică a bărbatului.

autor
Stirileprotv

Iniţiativa se desfăşoară prin intermediul platformei Gofundme.com, unde s-au strâns deja peste 3.000 de euro din cei 5.000 necesari, relatează Telecinco.

În plus, a fost amenajat un punct pentru donaţii fizice într-un bar situat în centrul oraşului Tres Cantos. Promotoarea campaniei, María Requejo, spune că obiectivul este de a sprijini familia în acest moment dificil şi de a-l omagia pe român ca pe un erou.

Totodată, inițiatorii vor să îi ajute pe cei dragi să acopere cheltuielile generate repatrierea corpului său la Tulcea, pentru ca acesta să se odihnească alături de mama sa, a scris 20 Minutos.

Mircea Spiridon avea 50 de ani. Românul a ajuns în Tres Cantos în urmă cu aproape 20 de ani ca să-şi poată întreţine familia. Mecanic de profesie, se stabilise în localitatea din regiunea Madrid, unde era cunoscut pentru caracterul său amabil şi disponibilitatea de a-i ajuta pe ceilalţi, potrivit presei spaniole.

Citește și
volodimir zelenski
Zelenski, sceptic față de șansele unui rezultat favorabil Kievului după întâlnirea Trump-Putin: „Nu pot ajunge la un acord”

El a murit în incendiul care a izbucnit luni în jurul orei 20:00 într-o zonă de păşune din apropierea localităţii Soto de Viñuelas. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului şi a temperaturilor ridicate. Peste 2.000 de hectare au ars, iar sute de locuitori  ua fost evacuați de autorități.

Mircea a murit după ce a suferit arsuri pe 98% din corp şi leziuni grave din cauza inhalării fumului. El a încercat să-şi salveze prietenul, pe Miguel, în vârstă de 83 de ani şi proprietar al unui centru de echitaţie, şi să elibereze caii prinşi în grajduri, când flăcările au avansat rapid.

A fost transportat de un elicopter al Gărzii Civile la spitalul public din La Paz, unde a decedat câteva ore mai târziu.

Sursa: News.ro

Etichete: Madrid, roman, incendii,

Dată publicare: 13-08-2025 14:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Zelenski, sceptic față de șansele unui rezultat favorabil Kievului după întâlnirea Trump-Putin: „Nu pot ajunge la un acord”
Stiri externe
Zelenski, sceptic față de șansele unui rezultat favorabil Kievului după întâlnirea Trump-Putin: „Nu pot ajunge la un acord”

Președintele Volodimir Zelenski exclude orice retragere a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, ca parte a acordului menit să pună capăt războiului cu Moscova.

Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Este acuzată, printre altele, de manipulare bursieră şi luare de mită
Stiri externe
Fosta Primă Doamnă a Coreei de Sud a fost arestată. Este acuzată, printre altele, de manipulare bursieră şi luare de mită

Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC, potrivit News.ro.

Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză. Scenarii posibile
Stiri externe
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză. Scenarii posibile

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi cel rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta şi securitatea europeană în general.

Recomandări
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia
Stiri Politice
Măsurile anunțate de ministrul Finanțelor: o nouă formulă de taxare a multinaționalelor, taxă nouă pentru coletele din Asia

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, miercuri, o conferință de presă pe tema măsurilor de reformă fiscală. El a anunțat noi taxe și impozite, precum și ”schimbarea paradigmei în privința modului care tratăm multinaționalele”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent
Stiri externe
Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Explicații oficiale în cazul isteriei 5G. Cât de cancerigenă poate fi tehnologia, în comparație cu o murătură
iLikeIT
Explicații oficiale în cazul isteriei 5G. Cât de cancerigenă poate fi tehnologia, în comparație cu o murătură

Încă de la apariția ei, tehnologia 5G a dat naștere unor controverse serioase în rândul multor oameni, care se tem că o astfel de antenă le-ar putea afecta sănătatea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 August 2025

49:48

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12