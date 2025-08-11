Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri. A ispășit opt luni de detenție

Stiri externe
11-08-2025 | 12:29
Cho Kuk
AFP

Un fost ministru al justiţiei sud-coreean, Cho Kuk, aflat în închisoare după ce a fost găsit vinovat de falsificarea unor documente academice ale copiilor săi, va beneficia de o graţiere în această săptămână, a anunţat luni guvernul de la Seul.

autor
Sabrina Saghin

Scandalul a izbucnit la scurt timp după desemnarea lui Cho Kuk la conducerea Ministerului Justiţiei în 2019, compromiţând destinul prezidenţial pe care unii analişti îl prevesteau pentru acest profesor universitar ce fusese colaborator al fostului preşedinte Moon Jae-in - din aceeaşi tabără politică cu actualul şef al statului, Lee Jae-myung.

Cho a fost găsit vinovat de producerea unor documente false pentru a favoriza admiterea fiului şi a fiicei sale în învăţământul superior. Tribunalul districtului central din Seul a evidenţiat „gravitatea” infracţiunilor, „comise profitând de poziţia sa de profesor universitar”.

În vârstă de 60 de ani, Cho Kuk efectuează în prezent o pedeapsă de doi ani de închisoare. El ar urma să fie eliberat vineri, după aproape opt luni în spatele gratiilor.

Am inclus 27 de responsabili publici şi politici cheie pe o listă de graţieri, ţinând cont de contribuţiile lor faţă de stat şi de gravitatea infracţiunilor lor”, a declarat ministrul justiţiei Jung Sung-ho într-o conferinţă de presă.

El a precizat că Cho Kuk se află pe listă, elaborată cu ocazia Zilei eliberării naţionale, marcată în 15 august - 80 de ani de la încheierea colonizării peninsulei coreene de către Japonia.

Partidul pentru Reconstruirea Coreii, formaţiune antisistem fondată de Cho Kuk, a obţinut 12 locuri în parlament în legislativele din aprilie 2024. 

Sursa: Agerpres

Etichete: inchisoare, Coreea de Sud, ministrul justitiei,

Dată publicare: 11-08-2025 12:29

