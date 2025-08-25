Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public

Ministrul Transporturilor din Turcia a fost amendat după ce a postat un videoclip în care conduce cu 225 km/h pe autostradă. A fost criticat dur online și și-a cerut scuze public.

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk şi extrase dintr-un discurs al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan care elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp trece în viteză cu maşina sa pe lângă alte automobile pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… ???????? Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Poliţia rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turceşti (280 de dolari) pentru depăşirea limitei de viteză la circa 50 km de capitala Ankara.

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a postat o imagine cu amenda pe platforma socială X, cu mesajul: "Prezint scuze naţiunii noastre".

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale.

