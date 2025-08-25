Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public

Stiri externe
25-08-2025 | 21:42
ministru turc viteza
X

Ministrul Transporturilor din Turcia a fost amendat după ce a postat un videoclip în care conduce cu 225 km/h pe autostradă. A fost criticat dur online și și-a cerut scuze public.

autor
Aura Trif

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk şi extrase dintr-un discurs al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan care elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp trece în viteză cu maşina sa pe lângă alte automobile pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Poliţia rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turceşti (280 de dolari) pentru depăşirea limitei de viteză la circa 50 km de capitala Ankara.

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a postat o imagine cu amenda pe platforma socială X, cu mesajul: "Prezint scuze naţiunii noastre".

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere, potrivit datelor oficiale.

Citește și
Hakan Fidan
Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor
Cine sunt jurnaliștii ucisi în raidul asupra spitalului Nasser din Fâșia Gaza. Reacția iIraelului

Sursa: Agerpres

Etichete: Turcia, autostrada, ministru, viteza,

Dată publicare: 25-08-2025 21:42

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid
Stiri Diverse
Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid

Turcia, o destinație preferată de români pentru vacanțele în regim all-inclusive, ar putea renunța la aceste pachete și la mesele nelimitate. Vor fi înlocuite cu meniuri à la carte pentru a fi redusă risipa alimentară uriașă.

Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor
Stiri externe
Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor

Ministrul de externe turc Hakan Fidan şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat marţi telefonic despre măsuri potenţiale pentru a se pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, a anunţat o sursă diplomatică turcă.

Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
Stiri externe
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59