Ministrul suedez al Mediului a venit la reuniunea UE de la Luxemburg cu bebelușul de 3 luni la piept. Ce a urmat | VIDEO

Pourmokhtari (30 de ani) a afirmat că, odata ce a devenit mamă, a început să se preocupe de posibilitatea de a îmbina aceste două aspecte şi a descoperit că este posibil, motiv pentru care a decis să-l ia pe micuţ la reuniunea ministerială pe probleme de mediu.

"Nu este atât un mesaj, cât mai degrabă un fapt: nu vreau să fiu nevoită să aleg între a fi o mamă prezentă - pentru că are doar trei luni - şi un ministru prezent", a declarat Pourmokhtari presei la sosirea la reuniunea de la Luxemburg, cu micuţul adormit în braţe.

"Posibilitatea de a face asta era ceva ce voiam să văd şi este posibil, de aceea l-am adus cu mine. Şi sunt fericită dacă pot da un exemplu fără a fi nevoită să aleg între aceste două persoane: o mamă prezentă şi un ministru prezent", a spus ea.

Ministrul suedez susține un program climatic ambițios

Referitor la subiectele care fac obiectul acestei reuniuni, titulara Ministerului pentru Climă şi Mediu din Suedia susţine o poziţie ambiţioasă din punct de vedere climatic în privinţa obligaţiilor de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturisme şi furgonete, pe care Comisia Europeană propune să le relaxeze în 2035, eliminând astfel veto-ul de facto asupra motoarelor cu ardere internă.

"Creşterea preţului la petrol este un alt exemplu al vulnerabilităţii noastre atunci când importăm combustibili fosili", a spus Pourmokhtari, care a subliniat în acelaşi timp că vânzările de maşini electrice "explodează în Europa".