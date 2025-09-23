Ministrul suedez al apărării: Europa trebuie să se asigure că este pregătită pentru război

Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia, relatează dpa.

„Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de timp de pace la o pregătire de război", a declarat Jonson la Berlin, înainte de o întâlnire cu omologul său german, Boris Pistorius.

Rusia se reînarmează masiv şi dezvoltă forţe armate "mai letale", cu progrese semnificative în ce priveşte armele cu rază lungă de acţiune şi războiul electronic, a afirmat Jonson la un eveniment organizat la Fundaţia Konrad Adenauer.

El a avertizat că partenerii NATO trebuie să se coordoneze mai profund în domeniul apărării.

„Vorbim de o diversitate în cadrul alianţei când vine vorba de investiţiile în apărare", a spus Jonson. "Nu este bine. Nu vreau să văd fragmentare în ce priveşte investiţiile în apărare".

După ce a rămas neutră în timpul războiului rece, Suedia s-a alăturat NATO anul trecut, ca răspuns la invazia rusă din Ucraina, aminteşte dpa.

„Considerăm Ucraina ca fiind scutul - sau sabia, dacă vreţi - împotriva expansiunii militare ruseşti", a afirmat ministrul suedez.

„Dar, în acest moment, vedem de asemenea că povara sprijinirii financiare a Ucrainei este purtată de tot mai puţini aliaţi din cadrul NATO", a menţionat el.

Jonson a îndemnat cu acelaşi prilej la o cooperare bilaterală mai puternică în domeniul apărării cu Germania, argumentând că cele două guverne ar trebui să promoveze

standardizarea şi contractele pe termen lung.

Berlinul şi Stockholmul urmează o cale similară în ce priveşte strategia de apărare, a susţinut ministrul suedez, explicând că amândouă ţările investesc sume record în apărare după o lungă perioadă de subfinanţare, în timp ce se confruntă cu aceleaşi provocări din cauza războiului din Ucraina şi a ameninţării ruseşti în regiunea Mării Baltice.

