Norvegia a acuzat Rusia că i-a încălcat de trei ori spaţiul aerian anul acesta. „Este inacceptabil”

Stiri externe
23-09-2025 | 15:11
Jonas Gahr Store
AFP

Guvernul norvegian a acuzat, marţi, că aeronave ruse au încălcat spaţiul aerian al acestei ţări scandinave - în trei rânduri - anul acesta, incidente pe care Oslo le respinge drept ”inacceptabile”, relatează AFP.

autor
Stirileprotv

”Rusia a încălcat spaţiul aerian norvegian în trei rânduri în această primăvară şi în această vară”, denunţă într-un comunicat premierul norgian Jonas Gahr Store (foto, articol).

”Nu putem stabili dacă este vorba despre un act deliberat sau despre o eroare de navigaţie. Indiferent care este cauza, acest lucru rămâne inacceptabil şi am spus-o clar autorităţilor ruse”, a adăugat el.

Aceste trei încălcări alespaţiului aerian - pe mare sau deasupra uscatului - au avut loc după un întreg deceniu fără niciun incident, anunță Oslo.

Potrivit unor detalii furnizate de către Guvern, un avion rus de vânătoare de tip Suhoi 24 (Su-24) a traversat mai întâi spaţiul aerian norvegian timp de patru minute, la 25 aprilie.

Citește și
aeroport copenhaga
„Niciun avion nu poate decola sau ateriza”. Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza unor drone neidentificate

Apoi, un avion de transport de tip L410 Turbolet a traversat spaţiul aerian norvegian timp de trei munute, la 24 iulie.

De asemenea, un avion de vânătoare de tip Suhoi 33 (Su-33) a încălcat spaţiul aerian norvegian timp de un minut la 18 august.

”Incidentele din Norvegia sunt de o mai mică amploare decât cele care au avut loc în Estonia, în Polonia şi în România, atât ca loc, cât şi ca durată”, a precizat Store, potrivit Agerpres.

”Asta nu înseamnă însă că sunt evenimente pe care nu le considerăm cu cea mai mare seriozitate”, a subliniat el.

Norvegia, un stat membru NATO, se prezintă adesea ca ”ochii şi urechile” NATO în Marele Nord, unde împarte o frontieră maritimă de 198 de kilometri de frontieră terestră cu Rusia.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Norvegia,

Dată publicare: 23-09-2025 15:10

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Danemarca denunță cel mai grav atac asupra infrastructurii critice, după incidentul cu drone la Copenhaga. Reacția Rusiei
Stiri externe
Danemarca denunță cel mai grav atac asupra infrastructurii critice, după incidentul cu drone la Copenhaga. Reacția Rusiei

Premierul danez Mette Frederiksen denunţă marţi „cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce aeroportul din Copenhaga a fost survolat de drone - timp de patru ore - luni seara, iar autorul rămâne necunoscut.

„Niciun avion nu poate decola sau ateriza”. Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza unor drone neidentificate
Stiri externe
„Niciun avion nu poate decola sau ateriza”. Aeroportul din Copenhaga, închis din cauza unor drone neidentificate

Aeroportul din Copenhaga a fost închis luni după ce mai multe drone neidentificate au fost observate în spaţiul aerian din jurul acestuia, provocând devierea a aproximativ 15 zboruri, au anunţat poliţia şi aeroportul, citate de AFP.

Moşteanu, despre dronele ruseşti: Dacă insistă, NATO îşi va apăra teritoriul, dar de la acţiuni până la război e cale lungă
Stiri actuale
Moşteanu, despre dronele ruseşti: Dacă insistă, NATO îşi va apăra teritoriul, dar de la acţiuni până la război e cale lungă

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că NATO îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, dar spune că de la acţiuni precum cele din Polonia, unde drone ruseşti au fost doborâte, şi până la război ”e cale lungă”.  

Recomandări
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft continuă încă trei luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft continuă încă trei luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă.

Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar
Stiri Politice
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Lista infracțiunilor din dosar

Europarlamentarul Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate parlamentară, în urma solicitării de ridicare a acesteia, formulată oficial de procurorul general al PÎCCJ.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28