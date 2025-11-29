SUA au cerut unei țări să returneze o bombă puternică neexplodată. Americanii se tem că ar putea ajunge în Rusia sau China

29-11-2025 | 17:30
bomba planata sua, gbu 31
Getty

SUA i-a solicitat Libanului să returneze bomba GBU-39 neexplodată după a fost utilizată de forțele aeriene israeliene (IAF). Washingtonul se teme această puternică armă ar putea ajunge în Rusia sau China.

GBU-39 este o bombă planantă fabricată de Boeing. Odată lansată, aceasta își deschide aripile și poate plana până la 110 km, în ciuda faptului că nu are propriul motor.

Statele Unite au cerut Libanului să returneze o bombă GBU-39 de diametru mic lansată de Forțele Aeriene Israeliene către Beirut în timpul operațiunii care l-a ucis pe comandantul militar al Hezbollah, Ali Tabatabai, la începutul acestei săptămâni, după ce aceasta nu a explodat, potrivit mass-media libaneze.

Conform rapoartelor libaneze, oficialii americani se tem că bomba ar putea ajunge în mâinile Rusiei sau Chinei.

Guvernul libanez nu a emis încă un răspuns oficial, notează Jerusalem Post.

Ce este bomba planantă

Datorită absenței unui motor, aceasta este, de asemenea, relativ ieftină, costând doar aproximativ 50.000 de dolari.

Bombele planante nu mai sunt o raritate, dar ceea ce o distinge pe aceasta este focosul său deosebit de eficient, care îi permite să provoace daune semnificative în raport cu greutatea sa, inclusiv capacitatea de a penetra structuri din beton.

Cu o greutate de aproximativ 110 kg și compacte, patru dintre acestea pot fi transportate în locul unei bombe Mark 84 de o tonă, permițând unui singur avion de vânătoare să lovească zeci de ținte într-o singură ieșire.

GBU-39 dispune, de asemenea, de sisteme de ghidare GPS și inerțiale concepute pentru a oferi o precizie de până la 1 metru la impact, reducând necesitatea lansării de bombe suplimentare, diminuând riscul pentru alte aeronave și reducând daunele aduse mediului și costurile financiare.

Bomba cu diametru mic (SDB) a fost utilizată pentru prima dată în 2006 și a fost dezvoltată pentru a maximiza utilizarea compartimentelor interne de arme ale F-35, care pot transporta opt bombe, rămânând în același timp foarte greu de detectat.

SUA sunt foarte selective în ceea ce privește cumpărătorii bombelor planante
Până în prezent, Boeing a produs aproximativ 20.000 de astfel de kituri, pe care SUA le-a vândut doar țărilor precum Italia, Olanda, Australia și Arabia Saudită, iar într-o versiune specială lansată de la sol, și Ucrainei.

IAF se referă la această bombă ca „Sharp Hail” și este utilizată de toate avioanele de vânătoare israeliene.

Sursa: Jerusalem Post

