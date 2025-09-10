Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.

„Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Acest lucru nu este de competenţa noastră. Aceasta este prerogativa Ministerului rus al Apărării”, a subliniat Peskov, întrebat despre declaraţiile premierului polonez Donald Tusk.

Peskov a precizat că nu s-a primit la Kremlin nicio solicitare de contact din partea Poloniei, dar a respins acuzaţiile Uniunii Europene şi ale NATO că Rusia ar fi comis o provocare.

„Conducerea UE şi a NATO acuză Rusia de provocări în fiecare zi. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte vreun argument”, a spus Peskov.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat până în prezent incidentul cu drone din Polonia, menţionează Reuters.

Pe de altă parte, însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varşovia, care a fost convocat la MAE polonez în urma intruziunii din spaţiul aerian polonez, a declarat miercuri că dronele doborâte de Polonia în în timpul nopţii proveneau din direcţia Ucrainei, a relatat agenţia de ştiri rusă RIA, preluată de Reuters. „Ştim un lucru: aceste drone zburau din direcţia Ucrainei”, a declarat Andrei Ordaş după ce a părăsit Ministerul polonez de Externe.

Într-un lung mesaj pe X, preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a dat detalii, miercuri, despre intruziunea unor drone atribuite Rusiei pe teritoriul polonez. Potrivit forţelor aeriene ucrainene, „aproximativ douăzeci de drone” au intrat în spaţiul aerian al ţării, unele provenind din „spaţiul aerian belarus”. Prima trecere a frontierei ar fi avut loc în jurul orei 0.50 dimineaţa, a scris Zelenski.

Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că încă nu s-a făcut o evaluare completă a incidentului. „Indiferent dacă a fost intenţionat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs”, a spus Rutte.

„Mesajul meu pentru Putin este clar. Opriţi războiul din Ucraina. Opriţi încălcarea spaţiului aerian aliat. Şi să ştiţi că suntem pregătiţi, că suntem vigilenţi şi că vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a transmis secretarul general al NATO. El consideră că incidentul a demonstrat o reacţie foarte reuşită din partea NATO.

