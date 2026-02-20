Negociatorii iranieni și americani au avut marți discuții indirecte la Geneva timp de trei ore și jumătate, însă acestea s-au încheiat fără o rezoluție clară. Principalul diplomat iranian, Abbas Araghchi, a declarat că ambele părți au convenit asupra unui set de „principii directoare”, dar vicepreședintele SUA, JD Vance, a spus că iranienii nu au recunoscut „liniile roșii” stabilite de președintele american Donald Trump, conform unei analize CNN.

În ciuda negocierilor în curs, Casa Albă a fost informată că forțele americane ar putea fi pregătite pentru un atac până la sfârșitul săptămânii, după consolidarea recentă a resurselor aeriene și navale în Orientul Mijlociu, au declarat surse familiare situației pentru CNN.

Cum s-a pregătit Iranul în ultimele luni

În contextul amenințării războiului, Iranul a petrecut ultimele luni reparând facilități cheie pentru rachete și baze aeriene grav afectate, în timp ce și-a ascuns și mai mult programul nuclear. A numit veterani de război în structurile de securitate națională, a desfășurat exerciții navale în Golful Persic și a lansat o represiune intensă împotriva disidenței interne.

În iunie anul trecut, Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului, distrugând părți ale programului său nuclear, deteriorând grav siturile de producție a rachetelor și ucigând comandanți militari importanți. În conflictul de 12 zile care a urmat, Iranul a ripostat lansând sute de rachete și drone asupra orașelor israeliene, în timp ce SUA au lovit trei situri nucleare iraniene – președintele Donald Trump afirmând că acestea au fost „total obliterate”.

Țările occidentale nu au reușit să convingă Iranul să-și reducă programul de rachete, pe care Teheranul îl consideră un pilon central al puterii sale militare și un drept de autoapărare.

În ciuda pierderilor mari suferite în războiul cu Israelul, analiza imaginilor din satelit arată că Iranul a reconstruit facilitățile de rachete afectate.

Imaginile Bazei de Rachete Imam Ali din Khorramabad, surprinse pe 5 ianuarie, arată că dintre cele 12 structuri distruse de Israel, trei au fost reconstruite, una reparată, iar trei sunt în construcție. Facilitățile includ silozuri esențiale pentru lansarea rachetelor balistice, cu lucrări de pământ și construcții în jurul lor.

Două alte baze militare au fost, de asemenea, reparate extensiv. La baza aeriană Tabriz din nord-vest, asociată cu rachetele balistice cu rază medie, pistele și căile de rulare au fost restaurate. Într-o altă bază de rachete din nordul orașului, s-au efectuat lucrări ample după război: toate intrările au fost redeschise, zona de suport de la intrare a fost reconstruită în mare parte, iar unele tuneluri sunt acum deschise, conform analizei CNN și a lui Sam Lair, cercetător la James Martin Center for Non-proliferation Studies (CNS).

La baza aeriană Hamadan din vestul Iranului, craterurile create de bombe pe pistă au fost umplute, iar adăposturile pentru aeronave reparate, conform analizei CNN și declarațiilor lui Lair.

Iranul a reconstruit rapid și cea mai mare și cea mai nouă facilitate de producție a rachetelor cu combustibil solid din Shahrud, tehnologie care permite desfășurarea rapidă a rachetelor cu rază mai lungă.

„Cred că cel mai important sit este Shahrud. Daunele de acolo au fost reparate foarte repede,” a spus Lair. „Există, de asemenea, o linie de producție nouă care era în construcție în timpul războiului, care nu a fost afectată și probabil este acum operațională, ceea ce înseamnă că producția de motoare pentru rachete cu combustibil solid ar putea fi chiar mai mare acum decât înainte de război, cel puțin la acel sit.”

Fortificarea facilităților nucleare

Deși Iranul a exprimat flexibilitate în limitarea programului său nuclear, acesta fortifică rapid mai multe facilități nucleare, folosind beton și cantități mari de pământ pentru a acoperi situri cheie, conform imaginilor satelitare recente și analizei Institute for Science and International Security (ISIS).

Imaginile de înaltă rezoluție din 10 februarie 2026 analizate de ISIS arată Iranul continuând să întărească intrările tunelurilor de la complexul subteran de pe muntele Pickaxe, lângă Natanz. Beton proaspăt este vizibil la intrările vestice și estice, sporind protecția împotriva eventualelor atacuri aeriene, alături de camioane și echipamente de construcție.

La facilitata nucleară „Taleghan 2” din complexul militar Parchin, sud-est de Teheran, imaginile satelitare arată că Iranul a finalizat un sarcofag de beton în jurul sitului și îl acoperă cu pământ.

„Facilitatea poate deveni în curând un bunker complet de nerecunoscut, oferind protecție semnificativă împotriva atacurilor aeriene,” a avertizat David Albright, președintele ISIS.

La Complexul Industrial 7th of Tir, lângă Isfahan, asociat producției de piese pentru centrifuge de îmbogățire a uraniului, structurile afectate au fost reconstruite. Complexul fusese sancționat de ONU în octombrie 2025.

„Cred că Iranul își reface programele nucleare și de rachete probabil mai rapid decât a estimat Israelul în timpul Operațiunii Rising Lion,” a declarat Jeffrey Lewis, expert în securitate globală la Middlebury College, referindu-se la loviturile israeliene din iunie.

Restructurarea conducerii

Conflictul cu Israelul a scos la iveală slăbiciuni în structurile de comandă ale Iranului, autoritatea fiind tot mai mult delegată guvernatorilor provinciali. Teheranul a consolidat Consiliul Suprem de Securitate Națională, condus de Ali Larijani, apropiat al liderului Ali Khamenei, și a creat un nou organism – Consiliul Apărării – pentru guvernarea în timp de război.

Veteranul de război și fost comandant IRGC, Ali Shamkhani, care a supraviețuit unei tentative israeliene de asasinat, a fost numit secretar al Consiliului Apărării, cu scopul de a „consolida complet pregătirile de apărare” și de a dezvolta „mecanisme pentru a contracara amenințările emergente,” conform publicației iraniene Nour News.

Hamidreza Azizi, cercetător la German Institute for International and Security Affairs, a declarat că numirea lui Shamkhani indică pregătirea Iranului pentru o posibilă lovitură decapitantă a SUA, vizând chiar liderul suprem.

Represiune internă

Atacurile israeliene din iunie au fost precedate de infiltrări sofisticate Mossad, crescând paranoia regimului. Iranul a intensificat reprimarea disidenței interne, ucigând mii de protestatari și arestând mulți alții în cele mai sângeroase demonstrații din istoria republicii islamice. Regimul a acuzat protestatarii de spionaj israelian și a mobilizat forțele paramilitare Basij.

Săptămâna trecută, patru reformiști pro-Prezident Masoud Pezeshkian au fost reținuți pentru „agitație împotriva atmosferei interne” și „distrugerea coeziunii naționale prin răspândirea de poziții false.”

Exerciții militare

În timp ce negociatorii iranieni discutau la Geneva cu SUA, Iranul a desfășurat exerciții navale în Golful Persic, inclusiv închiderea temporară a strâmtorii Hormuz, prin care trece o cincime din producția globală zilnică de petrol. Iranul a efectuat și un exercițiu naval comun cu Rusia în Golful Oman și Oceanul Indian de Nord.

Luna aceasta, SUA au desfășurat două portavioane în regiune; unul dintre ele a doborât o dronă iraniană, iar două nave IRGC au amenințat să se urce pe un petrolier sub pavilion american în strâmtoarea Hormuz.

Experții consideră că Iranul încearcă să transmită un mesaj SUA: un eventual război va fi costisitor.

„Tactica iraniană încearcă să convingă SUA că războiul va fi scump,” a declarat Vali Nasr, profesor la Johns Hopkins University. „Nu va fi ca în iunie, nu va fi ca în Venezuela; SUA trebuie să calculeze costurile înainte de a ataca Iranul.”