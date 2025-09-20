Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Constantin Toma

Pe 28 septembrie, vor fi organizate cele mai importante alegeri din istoria țării, iar diaspora poate înclina balanța între Vest și Est.

Tinerii moldoveni părăsesc țara, în timp ce procentul vârstnicilor în structura totală a populației crește, conform autorităților de la Chișinău.

Anul trecut, Republica Moldova mai avea în țară doar 544.000 de tineri, ceea ce reprezintă 22,8% din populația totală de 2,4 milioane.

Datele arată că numărul tinerilor a scăzut cu 24.000 față de anul 2023. Experții sunt de părere că rezultatul alegerilor parlamentare de săptămâna viitoare ar putea adânci mai acest declin.

Răzvan Petri, cofondator Politică la minut: „Foarte mulți tineri din Moldova au fost împinși de părinți să plece și din cauza instabilității și din cauza acestui limbo între Est și Vest care nu a lăsat Moldova să se dezvolte. O victorie a antieuropenilor sau euroscepticilor ar continua instabilitatea care a caracterizat politica din Republica Moldova în ultimii ani”.

Aproape 42% dintre tinerii din Republica Moldova sunt plecați peste hotare, iar mulți dintre ei vor vota în România, unde vor fi deschise 23 de secții, dintre care 5 în București.

Andrei, moldovean stabilit în România: „Nu am neapărat o teamă, cât o îngrijorare că lucrurile s-ar putea să nu mai fie atât de predictibile și încredere încrederea și siguranța că instituțiile funcționează așa cum cetățenii se așteaptă”.

Daniel, moldovean stabilit în România: „Suntem într-un moment culminant când alegem direcția de Vest sau direcția de Est”.

Pentru viitorul Parlament al Republicii Moldova s-au înscris în cursă 20 de formațiuni politice. Sondajele arată că doar trei partide au șanse reale să treacă pragul electoral, iar bătălia cea mare se dă între partidul Maiei Sandu și Blocul Patriotic, cu aspirații proruse.

Între timp, Chișinăul îl așteaptă pe oligarhul, Vladimir Plahotniuc.

Autoritățile din Grecia îl vor extrăda în cele din urmă, după ce, inițial, suspendaseră procedura pe motiv că este cercetat și în România. Plahotniuc are un dosar penal în țara noastră pentru că și-ar fi falsificat cinci documente de identitate.

În Moldova, el este judecat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale implicate în furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar în 2014.

Sursa: Pro TV

