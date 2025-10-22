Militari britanici participă la misiunea de supraveghere a armistițiului din Gaza. „Rol central”

Un "mic număr" de ofițeri sunt integrați în Centrul de Coordonare Militaro-Civil condus de SUA, Regatul Unit jucând un "rol central" la cererea Washingtonului.

Un "mic număr" de militari britanici participă în Israel la misiunea condusă de SUA pentru supravegherea armistițiului în Fâșia Gaza, a anunțat marți Ministerul Apărării al Regatului Unit, informează AFP, preluat de Agerpres.

Ministrul apărării britanic, John Healey, a declarat luni că Regatul Unit va juca un „rol central" în eforturile desfășurate la solicitarea Washingtonului.

„Putem contribui la supravegherea armistițiului", a susținut Healey în timpul unui eveniment organizat la centrul de la Londra. „Ca răspuns la cererea americană, noi am desemnat de asemenea un ofițer cu două stele la Comandamentul civil și militar în calitate de comandant-adjunct".

Inaugurarea centrului de coordonare

Această confirmare a intervenit după ce vicepreședintele american JD Vance a inaugurat marți Centrul de coordonare comun americano-israelian pentru supravegherea armistițiului la Kiryat Gat, în sud-vestul Israelului.

Punerea în aplicare a armistițiului a generat tensiuni, Hamas afirmând că are nevoie de timp și de asistență tehnică pentru a găsi rămășițele ostaticilor israelieni aflate încă sub dărâmături în Fâșia Gaza.

