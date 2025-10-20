Israelul lovește din nou Fâșia Gaza: 153 de tone de bombe lansate în doar o zi, anunță Benjamin Netanyahu

Israelul a lansat duminică ”153 de tone de bombe” în Fâşiei Gaza, anunţă luni premierul israelian israelian Benjamin Netanyahu, ca răspuns la ceea ce armata israeliană a denunţat drept atacuri ale Hamas care încalcă armistiţiul, relatează AFP.

”Am lansat ieri (duminică) 153 de tone de bombe în diverse părţi ale Fâşiei Gaza, după ce doi dintre militarii noştri au fost ucişi de către Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu în deschiderea sesiuni de iarnă a Knessetului (Parlamentul israelian).

Armata israeliană a anunţat duminică moartea în luptă a doi militari, la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

Ea a bombardat întregul teritoriu palestinian, după care a anunţat duminică seara că reia aplicarea armistiţiului cu Hamasul.

Hamasul a dezminţit orice implicare şi şi-a reafirmat ”angajamentul total” de a conforma acordului de încetrea focului cu Israelul, care a intrat în vigoare la 10 octombrie.

