Milioane de senzori de glicemie sunt retrași din 17 țări, după decesul a șapte persoane. Care este motivul

Stiri externe
04-12-2025 | 07:28
diabet
Shutterstock

O amplă campanie de retragere de pe piaţă a unor senzori de glicemie este în curs de desfăşurare în 17 ţări, după identificarea unei defecţiuni care ar putea fi legată de şapte decese.

autor
Lorena Mihăilă

Această operaţiune vizează "anumiţi senzori FreeStyle Libre 3 şi FreeStyle Libre 3 Plus" utilizaţi de pacienţii diabetici, a precizat un reprezentant al companiei în acelaşi comunicat, explicând că "testele interne au stabilit că unii dintre aceşti senzori ar putea furniza măsurători incorecte ale glicemiei scăzute", potrivit unui comunicat transmis miercuri de compania farmaceutică Abbott către AFP.

Compania Abbott a declarat că a primit până în prezent rapoarte care menţionează şapte decese şi 736 de incidente grave care ar putea fi legate de această defecţiune.

Probleme cu detectarea nivelului glucozei

Utilizate în gestionarea diabetului, senzorii de glicemie monitorizează în mod continuu nivelul glucozei, ajutând astfel pacienţii să prevină riscul de hipoglicemie şi de hiperglicemie, care, dacă nu sunt tratate, pot provoca intrarea în comă sau chiar decesul.

Dispozitivele defecte sunt legate de o singură linie de producţie, a precizat compania Abbott, care a alertat autorităţile sanitare din ţările în care acestea au fost comercializate şi a iniţiat o acţiune de retragere a lor de pe piaţă.

Țările din care e retras

Numai în Statele Unite, aproximativ 3 milioane de senzori defectuoşi ar fi fost distribuiţi, estimează compania Abbott.

Celelalte ţări afectate sunt Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, Finlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Elveţia şi Regatul Unit.

Ce s-a întâmplat cu Artan. A fost resuscitat timp de o oră de medici

Sursa: Agerpres

Etichete: diabet, decese, senzori,

Greutatea ideală ne ajută să reducem riscul de diabet, hipertensiune, infarct sau ficat gras. Cu toții ne-o dorim, dar ce formulă de calcul folosim? Noțiunea de greutate ideală este subiectivă și se interpretează diferit în funcție de obiectivul urmărit.

