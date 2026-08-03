"Este un hoţ, este un corupt, a fost condamnat pentru furt şi corupţie, a fost în închisoare, deci este adevărat că putem vorbi despre faptul că este deţinut", a declarat Milei într-un interviu acordat postului de televiziune LN+.

Remarcile lui Javier Milei de weekendul trecut despre Lula, pe care îl numise anterior "deţinut" şi "hoţ" la un miting de susţinere a candidaturii în alegerile prezidenţiale din Brazilia a lui Flavio Bolsonaro, fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au declanşat o criză diplomatică între cele două ţări.

Brasilia şi-a rechemat ambasadorul în Argentina pentru consultări şi l-a convocat pe ambasadorul Argentinei pentru a-i transmite "dezaprobarea".

În zilele care au urmat, Argentina a încercat să minimalizeze incidentul diplomatic, susţinând că divergenţele dintre cei doi lideri sunt "de natură ideologică şi politică".

Ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, a reiterat această poziţie, subliniind că, din perspectiva Argentinei, "nu există absolut nicio posibilitate ca, de partea noastră, relaţia (diplomatică) să se rupă".

Brazilia este cel mai mare partener comercial al Argentinei, chiar înaintea Chinei.

După ce a revenit la putere la Brasilia în 2023, Lula şi-a lansat duminică, la 80 de ani, campania pentru un al patrulea şi ultim mandat la alegerile din octombrie din Brazilia, declarându-se "în plină formă".

La rândul său, Javier Milei, în vârstă de 55 de ani, preşedinte din decembrie 2023, discută din ce în ce mai deschis despre a se înscrie în cursa pentru un nou mandat la alegerile prezidenţiale din octombrie 2027, chiar dacă nu şi-a anunţat oficial candidatura.

"Concurez cu mine însumi", a repetat el de mai multe ori în ultimele săptămâni şi din nou duminică, lăudând rezultatele politicilor sale de austeritate împotriva inflaţiei şi respingând aparent ameninţarea din partea opoziţiei peroniste (de centru-stânga) în perioada premergătoare anului 2027.

Întrebat duminică despre motivul aparentei sale "agresivităţi" faţă de omologul său brazilian, Javier Milei a răspuns: "Nu credeţi că este agresiv când cineva vă fură? A numi un hoţ 'hoţ' este mult mai puţin grav decât actul de a fura în sine".

"L-au eliberat (pe Lula) din cauza unei erori administrative, nu pentru că este nevinovat. Prin urmare, este un hoţ şi un corupt", a insistat preşedintele argentinian duminică.

Lula a petrecut 580 de zile în închisoare în perioada 2018-2019 pentru corupţie într-un scandal de mare amploare. Dar condamnarea sa a fost ulterior anulată din motive procedurale şi pentru că judecătorul a fost considerat părtinitor.

"Fac asta pentru că sunt un cruciat al idealurilor libertăţii", a adăugat preşedintele ultraliberal, referindu-se la poziţiile sale, inclusiv atacuri virulente, împotriva guvernelor de stânga sau de centru-stânga din America Latină şi din alte părţi.