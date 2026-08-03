Totodată, instituţia a atras atenţia primăriilor, în urma ploilor abundente din ultimele luni, asupra necesităţii de a igieniza fântânile şi de a le inscripţiona cu afişe pe care să scrie „apă potabilă” sau „apă nepotabilă”, ţinând cont că sunt înregistrate peste 500 de fântâni publice, potrivit Agerpres.

La sfârşitul lunii iunie, în judeţ funcţionau 145 de sisteme publice de aprovizionare cu apă a populaţiei, între care 68 de sisteme publice a căror apă este monitorizată atât de către DSP, cât şi de către operatorul de apă şi autorizate sanitar, şi 77 de sisteme publice fără autorizaţie sanitară.

Conform unui raport al DSP, peste 70% din populaţia judeţului beneficiază de aprovizionare cu apă în sistem centralizat.

„În perioada 01.01-15.06.2026, la nivelul judeţului Buzău au fost verificate un număr de 59 de sisteme de aprovizionare cu apă din mediul rural şi au fost recoltate 112 probe, din care 9 au fost corespunzătoare, 85 necorespunzătoare fizico-chimic şi 64 necorespunzătoare microbiologic. Au fost constatate neconformităţi privind lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare, lipsa licenţei, lipsa produsului biocid pentru dezinfecţia apei (...), neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile, neefectuarea golirii, curăţării, spălării şi dezinfecţiei bazinului de înmagazinare, utilizarea pentru tratarea apei a unui produs biocid cu dată de valabilitate expirată, nerealizarea monitorizării procesului de tratare, utilizarea de materiale/echipamente în contact cu apa potabilă, care nu sunt însoţite de avize/notificări în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii. Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 21 de sancţiuni, din care 2 avertismente şi 19 amenzi contravenţionale, în cuantum de 184.000 de lei”, a transmis, pentru AGERPRES, DSP Buzău.

De asemenea, fiecărui operator i s-a comunicat riscul pentru sănătatea consumatorilor, reprezentat de fiecare parametru neconform, fiind stabilite măsuri cu termene de remediere.

Sute de neconformităţi descoperite în apa din fântânile publice

O altă sursă de apă utilizată de consumatori este cea din fântâni.

Potrivit DSP, la nivelul judeţului Buzău au fost identificate 528 de fântâni publice, 138 de fântâni funcţionale, 27 supuse interdicţiei de folosire şi 3 izvoare captate pe domeniul public. În anul anterior, inspectorii sanitari au prelevat probe în baza Programului Naţional elaborat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, din fântânile aflate pe raza comunelor Brăeşti, Blăjani, Ţinteşti, Cernăteşti, Siriu, Smeeni şi Brădeanu.

„Au fost recoltate probe de apă dintr-un număr de 47 de fântâni publice raportate de către primăriile din cele 7 comune care au făcut obiectul studiului. Au fost înregistrate 230 de neconformităţi faţă de valorile prevăzute de legislaţia în vigoare. Dintre acestea, 40 au reprezentat depăşiri ale parametrilor chimici, iar 190 au reprezentat depăşiri ale parametrilor microbiologici, care pot avea efecte asupra stării de sănătate a consumatorilor. Raportul de 1/5 între numărul neconformităţilor înregistrate la parametrii chimici, comparativ cu numărul neconformităţilor înregistrate la parametrii microbiologici lucraţi din probele recoltate din fântânile publice este cvasiconstant, din cauza amplasamentului, a dotărilor constructive, a surselor de poluare existente în interiorul perimetrului de protecţie sanitară al fântânii, precum şi a condiţiilor de igienă deficitare în care este utilizată fântâna, ca sursă de apă potabilă. Indicatorii microbiologici identificaţi, care ar putea afecta starea de sănătate a consumatorilor, sunt: bacterii coliforme, Escherichia coli, Enterococi, nr. colonii de germeni la 37°C, nr. colonii de germeni la 22°C”, precizează instituţia.

Autoritatea de sănătate publică atrage atenţia asupra consumului apei de fântână de calitate necorespunzătoare, care poate fi cauza apariţiei unor îmbolnăviri ale aparatului digestiv, gastrite, colite, enterocolite, boli diareice acute, viroze sau parazitoze intestinale.

În plus, rezultatele analizelor de laborator au fost interpretate de specialiştii DSP Buzău, care le-au comunicat autorităţilor administraţiei publice locale măsurile obligatorii ce trebuie implementate în vederea potabilizării apei din fântânile publice, astfel încât aceasta să poată fi utilizată de populaţie în condiţii de siguranţă, fără risc pentru sănătatea consumatorilor.

DSP recomandă igienizarea fântânilor după ploile abundente

„Cele mai frecvente cauze de poluare a apei din fântâni sunt următoarele: nerespectarea condiţiilor de amplasament, a normelor de construire a fântânii, sursele de poluare existente în interiorul perimetrului de protecţie sanitară al fântânii, condiţiile de igienă deficitare în care este utilizată fântâna ca sursă de apă potabilă. Protecţia calităţii apei din fântână se asigură prin dezinfecţia apei cu substanţe clorigene şi igienizarea (sleirea) periodică a fântânii, obligaţii care revin primăriilor, pentru toate fântânile de pe domeniul public. În timpul ploilor abundente este interzisă folosirea, pentru consum, a apei din fântânile publice inundate, poluate prin apele de şiroire. După perioadele de ploi abundente, este interzisă folosirea, pentru consum, a apei din fântânile inundate, până la eliberarea buletinelor de analiză de către Laboratorul Diagnostic şi Investigare în Sănătate Publică din cadrul DSP Buzău”, mai informează DSP.

În luna iunie şi în debutul lunii iulie, la nivelul judeţului Buzău au fost înregistrate ploi semnificative, multe dintre fântâni fiind inundate cu ape de şiroire poluate, atrage atenţia DSP. În situaţiile date, specialiştii au recomandat igienizarea fântânilor prin extragerea întregii cantităţi de apă poluată din fântână şi îndepărtarea primului strat de mâl de pe fundul acesteia, spălarea şi dezinfectarea pereţilor fântânii şi îndepărtarea apei rezultate în urma spălării şi, după caz, asigurarea populaţiei cu apă potabilă, de către autorităţile locale.

În plus, DSP a transmis administraţiilor publice locale importanţa înlocuirii, acolo unde se impune, a modului de aprovizionare a populaţiei cu apă pentru consum din fântână, cu arondarea la instalaţii centrale supravegheate, monitorizate şi autorizate sanitar.