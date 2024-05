Mii de fermieri au protestat la Varşovia faţă de "Otrava Verde", nemulţumiţi de reglementările europene în materie de mediu

organizat protestul - minerii şi lucrătorii din sectorul transporturilor, relatează Reuters şi AFP, citate de News.ro.

Într-o mare de steaguri poloneze, în culorile roşu-alb, şi afişând bannere cu logo-ul Solidarităţii, protestatarii, mulţi dintre ei purtând veste galbene, au afişat pancarte cu sloganuri precum "Jos Green Deal", "Jos Uniunea Europeană" şi "Otrava Verde". Ei s-au adunat în centrul Varşoviei, unde au împărţit mere şi au fluturat pancarte cu cranii şi oase.

Farmer protests begin again in the Polish capital

The demands of the protesters in #Warsaw have not changed - to abolish the European Green Deal and block the import of agricultural products from Ukraine.

A previous large rally in Warsaw ended in a clash with the police. The… pic.twitter.com/rTNUKceWIG