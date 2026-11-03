Bătălia pentru controlul Congresului american este una dintre cele mai importante pentru Donald Trump. De rezultatul acestor alegeri depinde câtă putere va mai avea președintele în ultimii doi ani de mandat.

În prezent, republicanii controlează ambele camere ale Congresului, dar majoritatea lor este fragilă.

Matematica alegerilor

În Camera Reprezentanților, republicanii au 218 mandate, față de cele 214 ale democraților. Mai există un independent și două locuri vacante. Acum, toate cele 435 de locuri sunt puse la bătaie.

În Senat, republicanii au un avantaj mai mare. Dețin 53 de mandate, democrații au 45, iar alte două locuri aparțin unor independenți care votează alături de democrați.

Aici, americanii aleg 35 dintre cei 100 de senatori. Mandatul unui senator durează șase ani, iar pentru a avea majoritatea sunt necesare 51 de locuri.

Dacă democrații câștigă măcar una dintre camere, raportul de forțe se schimbă. Donald Trump ar putea avea în față un Congres care să-i blocheze proiectele și să deschidă anchete împotriva administrației sale.