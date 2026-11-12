Anchetatorii au descins la mai multe adrese din județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la domiciliile celor patru suspecți, cât și la adresele unor firme. La percheziții au participat și polițiști britanici.

Percheziții în șase județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic

Autoritățile din Regatul Unit spun că o grupare de români a accesat ilegal, de la distanță, platforma Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit.

Platforma este securizată prin parolă și autentificare multifactor, dar românii au reușit să facă rost de datele de acces ale unor contabili englezi. Apoi ar fi depus ilegal cereri de rambursare a TVA.

SNCR Comisar-șef Cristian Bîră – DICE: „În urma accesării ilegale a platformei guvernamentale, acești suspecți solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale, iar sumele de bani erau ulterior direcționate către conturi bancare pe care acești suspecți le controlau.”

Autoritățile engleze spun că dintre cele 89 de solicitări frauduloase depuse de români, 30 au fost aprobate și achitate.

SNCR Simon Grunwell – reprezentant HM Revenue & Customs (Administrația Fiscală și Vamală a Regatului Unit): „Acest grup are zeci de încercări de a fura probabil milioane de lire. Pe cele mai multe am reușit să le blocăm, dar tot au reușit să fure sume considerabile de bani.”

Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Alte 59 de cereri, în cuantum de peste 1,7 milioane de lire sterline, nu au mai fost achitate, așa că au rămas în faza tentativei de fraudă.

Cei patru suspecți ridicați pentru audieri sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.