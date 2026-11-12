„Am avut o săptămână cu o agendă europeană intensă. Vizita preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost un moment important pentru România, am discutat despre nevoile de securitate de la Marea Neagră, despre sprijinul european, 50 de milioane de euro pentru hub-ul de securitate de la Marea Neagră. Am discutat şi despre fondurile europene, despre implementarea PNRR, o discuţie foarte bună avusesem la sfârşitul săptămânii trecute cu vicepreşedinta Comisiei Europene, doamna Roxana Mînzatu, iar ieri a fost şi o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale UE, organizată de Ambasada Irlandei, ţară care deţine, în prezent, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, şi am discutat foarte deschis despre priorităţile Guvernului, despre dezvoltarea României şi despre oportunităţile de investiţii şi cooperare cu partenerii noştri europeni. România rămâne profund angajată pentru Europa, este semnalul pe care l-am dat încă de la începutul întâlnirii şi pregătim un proiect pentru următorii 20 de ani ai României în Uniunea Europeană", a declarat Niculescu, la începutul şedinţei săptămânale a Guvernului, potrivit Agerpres.

El a amintit că, peste mai puţin de o lună şi jumătate, se vor împlini 20 de ani de când România a aderat la Uniunea Europeană.

„Pregătim un proiect în care tinerii să ocupe un loc central. După cum ştiţi, România are una dintre cele mai ridicate rate din UE în privinţa tinerilor care nu sunt nici în educaţie, nici pe piaţa muncii şi, în spatele statisticilor, ca de obicei, se află oameni, se află mulţi tineri, unii provenind din medii vulnerabile care nu au şansa să-şi continue studiile, de a învăţa o meserie sau de a găsi un loc de muncă. Nu ne putem permite să pierdem o generaţie de tineri şi, de aceea, vrem, cu acest Guvern, să construim un program naţional prin care să ajungem la aceşti tineri, să-i sprijinim să revină în educaţie, să se califice şi să-şi găsească un loc de muncă. Am cerut deja o abordare coordonată a ministerelor implicate, pentru că nu este doar o problemă care ţine de Ministerul Muncii sau de Ministerul Educaţiei, este o responsabilitate a întregului Guvern", a evidenţiat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, proiectul urmează să fie propus împreună cu alte state membre care se confruntă cu probleme similare. "După discuţiile pe care le-am avut şi cu doamna preşedintă von der Leyen şi cu doamna vicepreşedintă Mînzatu, vrem să ducem această iniţiativă la nivel european, împreună cu alte state membre care se confruntă cu probleme similare pentru a mobiliza mai multe resurse şi finanţări europene. Este o investiţie în viitorul acestor tineri, dar şi în viitorul economic al României şi Europei", a punctat Luca Niculescu.